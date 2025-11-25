Brand von FlÃ¼chtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern: BGH kassiert Freispruch

Bundesgerichtshof

Der Brand eines FlÃ¼chtlingsheims in GroÃŸ StrÃ¶mkendorf in Mecklenburg-Vorpommern muss vor Gericht neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob den Freispruch eines angeklagten Feuerwehrmanns auf.

Der Brand eines FlÃ¼chtlingsheims in GroÃŸ StrÃ¶mkendorf in Mecklenburg-Vorpommern muss vor Gericht neu aufgerollt werden. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem nun bekannt gewordenen Urteil entschied, machte das Landgericht Schwerin Rechtsfehler, als es den angeklagten Feuerwehrmann freisprach. Der Freispruch wurde darum aufgehoben, eine andere Strafkammer des Landgerichts muss neu Ã¼ber den Fall verhandeln. (Az. 2 StR 128/25)



Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Feuerwehrmann im Oktober 2022 das Reetdach des ehemaligen Hotels "SchÃ¤fereck" anzÃ¼ndete, das zu der Zeit als Unterkunft fÃ¼r GeflÃ¼chtete genutzt wurde. 14 Bewohner und drei Betreuer konnten sich unverletzt ins Freie retten, das GebÃ¤ude brannte bis auf die Grundmauern nieder.



Die Ermittler gehen auch davon aus, dass der Mann aus einem Nachbardorf von GroÃŸ StrÃ¶mkendorf schon zuvor in der Region sechs weitere BrÃ¤nde legte. Dabei gerieten drei kleine WaldstÃ¼cke, eine Strohmiete, ein Carport und ein anderes Reetdachhaus in Brand. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Brandstiftung und schwere Brandstiftung vor und forderte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren.



Dabei argumentierte sie mit zahlreichen Indizien, die in ihrer Summe auf den Angeklagten als TÃ¤ter deuten wÃ¼rden. Es widerspreche zum Beispiel der Lebenserfahrung, dass der Angeklagte bei allen BrÃ¤nden nur zufÃ¤llig in der NÃ¤he der Tatorte gewesen sei, kurz bevor die Feuer ausbrachen. Dies meinte die Anklage durch Mobilfunkdaten, ChatverlÃ¤ufe und Zeugenaussagen nachweisen zu kÃ¶nnen.



Das Gericht war von dieser Indizienkette aber nicht Ã¼berzeugt. Es sprach den damals 33-JÃ¤hrigen im Dezember 2023 frei.Â Die Staatsanwaltschaft wandte sich daraufhin an den BGH und hatte dort Erfolg.



Der BGH bemÃ¤ngelte in seinem Urteil vom 24. September unter anderem, dass Aussagen des Angeklagten bei der Polizei in dem Urteil nicht vorkamen - vor Gericht hatte er geschwiegen. Die Feststellungen dazu, wo er sich aufgehalten habe, seien widersprÃ¼chlich. Das Landgericht habe zugunsten des Feuerwehrmanns Geschehnisse unterstellt, fÃ¼r die es keine echten Anhaltspunkte gebe.



Der Brand hatte seinerzeit bundesweit fÃ¼r Schlagzeilen gesorgt. Auf ein Schild vor dem Heim war wenige Tage vor dem Feuer ein Hakenkreuz geschmiert worden. Deshalb besuchten die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (beide SPD) am Tag nach dem Feuer das Dorf. Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die Polizei jedoch bereits wegen einer ungewÃ¶hnlichen HÃ¤ufung von Brandstiftungen in der Region.



Der Feuerwehrmann wurde einen Monat nach dem Brand in GroÃŸ StrÃ¶mkendorf festgenommen. Neben seiner Arbeit bei einer Werksfeuerwehr engagierte er sich bis dahin auch in der freiwilligen Feuerwehr seines Wohnorts, er war bei allen vor Gericht verhandelten FÃ¤llen bei den LÃ¶scharbeiten dabei.