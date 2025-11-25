Linke legt sich im Rentenstreit weiterhin nicht fest

Heidi Reichinnek am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat sich nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, wie sie sich bei der Abstimmung im Bundestag zum Rentenpaket der schwarz-roten Regierung verhalten wird.



"Der finale Gesetzentwurf der Regierung liegt uns noch nicht vor, erst dann werden wir das abschlieÃŸend in der Fraktion beraten", sagte Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek der "Rheinischen Post". Aber eins sei klar: Jeder vierte Rentner lebe in Armut - es sei "absolut schÃ¤big", dass die Union gerade auf dem RÃ¼cken von Millionen Rentnern "ihre machtpolitischen Spielchen treibt", kritisierte Reichinnek. Das zeige, dass die Union den Rentnern "nicht einmal den Dreck unter den FingernÃ¤geln gÃ¶nnt", so die Linksfraktionschefin.



Linken-Chef Jan van Aken hatte am Montag gesagt, es spreche durchaus "etwas fÃ¼r dieses Rentenpaket", denn ohne die dort geplante Haltelinie von 48 Prozent wÃ¼rde das Rentenniveau noch weiter sinken. Laut ihm wollte die Fraktion am Montagnachmittag dazu beraten. Reichinnek bekrÃ¤ftigte am Dienstag: "Was wir brauchen, ist eine Rentenversicherung, in die alle ErwerbstÃ¤tigen einzahlen, und ein Rentenniveau von 53 Prozent."

