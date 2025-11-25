Lifestyle

Linke legt sich im Rentenstreit weiterhin nicht fest

  • dts - 25. November 2025, 11:07 Uhr
Bild vergrößern: Linke legt sich im Rentenstreit weiterhin nicht fest
Heidi Reichinnek am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat sich nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, wie sie sich bei der Abstimmung im Bundestag zum Rentenpaket der schwarz-roten Regierung verhalten wird.

"Der finale Gesetzentwurf der Regierung liegt uns noch nicht vor, erst dann werden wir das abschlieÃŸend in der Fraktion beraten", sagte Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek der "Rheinischen Post". Aber eins sei klar: Jeder vierte Rentner lebe in Armut - es sei "absolut schÃ¤big", dass die Union gerade auf dem RÃ¼cken von Millionen Rentnern "ihre machtpolitischen Spielchen treibt", kritisierte Reichinnek. Das zeige, dass die Union den Rentnern "nicht einmal den Dreck unter den FingernÃ¤geln gÃ¶nnt", so die Linksfraktionschefin.

Linken-Chef Jan van Aken hatte am Montag gesagt, es spreche durchaus "etwas fÃ¼r dieses Rentenpaket", denn ohne die dort geplante Haltelinie von 48 Prozent wÃ¼rde das Rentenniveau noch weiter sinken. Laut ihm wollte die Fraktion am Montagnachmittag dazu beraten. Reichinnek bekrÃ¤ftigte am Dienstag: "Was wir brauchen, ist eine Rentenversicherung, in die alle ErwerbstÃ¤tigen einzahlen, und ein Rentenniveau von 53 Prozent."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Brand von FlÃ¼chtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern: BGH kassiert Freispruch
    Brand von FlÃ¼chtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern: BGH kassiert Freispruch

    Der Brand eines FlÃ¼chtlingsheims in GroÃŸ StrÃ¶mkendorf in Mecklenburg-Vorpommern muss vor Gericht neu aufgerollt werden. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem

    Mehr
    Haushaltswoche startet - Klingbeil warnt vor Selbstzufriedenheit
    Haushaltswoche startet - Klingbeil warnt vor Selbstzufriedenheit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundestag hat am Dienstag die abschlieÃŸende Haushaltswoche fÃ¼r den Etat 2026 begonnen. Auch wenn die Koalition in den ersten sechs Monaten

    Mehr
    China schickt Ersatz-Raumkapsel zu seiner Weltraumstation
    China schickt Ersatz-Raumkapsel zu seiner Weltraumstation

    Nachdem Weltraumschrott eine vorige Kapsel beschÃ¤digt und drei Taikonauten an Bord der Raumstation Tiangong damit zeitweise ohne RÃ¼ckflugmÃ¶glichkeit zurÃ¼ckgelassen hatte, hat

    Mehr
    Umfrage: Exporterwartungen der deutschen Unternehmen im November gesunken
    Umfrage: Exporterwartungen der deutschen Unternehmen im November gesunken
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Viola Fletcher wurde 111: Ã„lteste Ãœberlebende des Massakers von Tulsa gestorben
    Viola Fletcher wurde 111: Ã„lteste Ãœberlebende des Massakers von Tulsa gestorben
    Eltern sehen bei Digitalisierung von Schulen groÃŸen Nachholbedarf
    Eltern sehen bei Digitalisierung von Schulen groÃŸen Nachholbedarf
    Mindestlohn fÃ¼r Pflege-BeschÃ¤ftigte soll in zwei Schritten steigen
    Mindestlohn fÃ¼r Pflege-BeschÃ¤ftigte soll in zwei Schritten steigen
    Mindestens 13 Tote bei Ãœberschwemmungen in Thailand
    Mindestens 13 Tote bei Ãœberschwemmungen in Thailand
    Macron weist US-PlÃ¤ne zur Nutzung russischer VermÃ¶gen zurÃ¼ck
    Macron weist US-PlÃ¤ne zur Nutzung russischer VermÃ¶gen zurÃ¼ck
    Unionspitze im Bundestag wirbt fÃ¼r EntschlieÃŸungsantrag als Ausweg im Rentenstreit
    Unionspitze im Bundestag wirbt fÃ¼r EntschlieÃŸungsantrag als Ausweg im Rentenstreit

    Top Meldungen

    Pflegemindestlohn steigt 2026 und 2027 um je 2,6 Prozent
    Pflegemindestlohn steigt 2026 und 2027 um je 2,6 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Pflegemindestlohn soll im Juli 2026 um 2,6 Prozent erhÃ¶ht werden und im Juli 2027 um weitere 2,6 Prozent steigen, bei einer Laufzeit von 27

    Mehr
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal

    Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal knapp einer technischen Rezession entgangen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestÃ¤tigte am Dienstag seine erste SchÃ¤tzung

    Mehr
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr sind die Importe von BÃ¶llern, Raketen und Co. nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts