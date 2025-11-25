Lifestyle

Haushaltswoche startet - Klingbeil warnt vor Selbstzufriedenheit

  • dts - 25. November 2025, 10:55 Uhr
Lars Klingbeil am 25.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundestag hat am Dienstag die abschlieÃŸende Haushaltswoche fÃ¼r den Etat 2026 begonnen.

Auch wenn die Koalition in den ersten sechs Monaten "vieles angepackt" habe, werde sich niemand in der Regierung oder in der Koalition "selbstzufrieden zurÃ¼cklehnen", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Vormittag im Parlament. "Nein, die grÃ¶ÃŸten Aufgaben haben wir noch vor uns." So mÃ¼ssten etwa Privatinvestitionen verstÃ¤rkt angereizt werden. DafÃ¼r arbeite er mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an einem entsprechenden Gesetz.

"Wir werden uns auch die sozialen Sicherungssysteme angucken und natÃ¼rlich muss da reformiert werden", fÃ¼gte der Minister hinzu. "NatÃ¼rlich brauchen wir Strukturreformen, wenn wir wollen, dass unser Land stark bleibt und dass wir ein attraktiver Standort bleiben." Die grÃ¶ÃŸten Herausforderungen stÃ¼nden zudem mit den Haushalten 2027 und 2028 noch an. "Aber auch da bin ich zuversichtlich", sagte Klingbeil.

Insgesamt sind im Etat 2026 Ausgaben von rund 524,54 Milliarden Euro geplant. Das sind 21,54 Milliarden Euro mehr als 2025 und zugleich ein Plus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Regierungsentwurf (520,48 Milliarden Euro). FÃ¼r Investitionen sind 58,35 Milliarden Euro ausgewiesen (2025: 62,73 Milliarden Euro) - 2,23 Milliarden Euro mehr als im Entwurf geplant.

Die Nettokreditaufnahme soll laut Haushaltsgesetz bei 97,96 Milliarden Euro liegen - der Betrag ist rund acht Milliarden Euro hÃ¶her als ursprÃ¼nglich von der Bundesregierung geplant. Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben werden mit 387,21 Milliarden Euro angegeben (2025: 386,84 Milliarden Euro), was einem Plus von 3,38 Milliarden Euro gegenÃ¼ber dem von der Regierung ursprÃ¼nglich angenommenen Wert entspricht.

Das Haushaltsgesetz 2026 soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden.

