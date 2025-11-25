DRK-PrÃ¤sidentin beklagt Defizite im Katastrophenschutz

Katastrophenschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Deutsche Rote Kreuz hÃ¤lt den Katastrophenschutz in Deutschland fÃ¼r unzureichend. Deutschland sei auf den Fall der FÃ¤lle nicht gut genug vorbereitet, sagte DRK-PrÃ¤sidentin Gerda Hasselfeldt der "Augsburger Allgemeinen".



"Damit meine ich aber nicht nur die Logistik und die Infrastruktur fÃ¼r den BevÃ¶lkerungsschutz, sondern auch die Resilienz in der BevÃ¶lkerung selbst." Man brauche neben den vielen ausgebildeten ehrenamtlichen KrÃ¤ften auch eine niederschwellige Qualifizierung der BevÃ¶lkerung in der Ersten Hilfe und in Pflegesituationen. "Ein Vorschlag von uns: einmal jÃ¤hrlich ab der 7. Klasse zwei Schulstunden Ausbildung in Wiederbelebung. Das kann Leben retten - wenn Sie, zum Beispiel, wissen, wie Sie bei einem Herzstillstand reagieren mÃ¼ssen, bei dem schnell dauerhafte SchÃ¤den entstehen, wenn niemand eine Wiederbelebung durchfÃ¼hrt." In vielen LÃ¤ndern seien solche Kurse mit sehr positiven Effekten in den LehrplÃ¤nen verankert, in Deutschland leider nicht.



Hasselfeldt sagte weiter, dass es fÃ¼r jeden ratsam sei, einen Vorrat zum Beispiel an Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten fÃ¼r drei Tage, besser fÃ¼r zwei Wochen, zu Hause zu haben. "Weitere Tipps wie eine Kurbeltaschenlampe oder ein Kurbelradio sind auf Vorsorgelisten zu finden. Zudem ist ein Kurs in Erster Hilfe mit Selbstschutzinhalten zu empfehlen", so die DRK-PrÃ¤sidentin.

