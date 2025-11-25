Dax startet leicht im Plus - AnschlusskÃ¤ufer fehlen weiterhin

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.270 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent Ã¼ber dem Vortagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Rheinmetall und Airbus, am Ende SAP, BMW und Brenntag.
"Der Wochenauftakt ist dem Dax gestern geglÃ¼ckt, allerdings kann der deutsche Leitindex mit dem Tempo der Wallstreet erneut nicht Schritt halten", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Im internationalen Vergleich war das gestern nur eine Mini-Erholung." Damit bleibe der Dax weiterhin unter seiner 200-Tage-Linie. "Es fehlt weiterhin an AnschlusskÃ¤ufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen."
"Damit hÃ¤lt sich der Dax weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrallye Ã¼berwiegend im November stattgefunden", so Altmann. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur acht negativ. "Diesmal liegt der Dax im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", so Altmann.
Der Analyst fÃ¼gte hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember mittlerweile bei 75 Prozent gesehen werde. "Die BÃ¶rsianer gehen fest davon aus, dass die Fed um Jerome Powell den schwÃ¤chelnden Arbeitsmarkt in ihrer Entscheidungsfindung hÃ¶her gewichten wird als die noch immer zu hohe Inflationsrate."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1526 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8676 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,12 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
