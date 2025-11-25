Weidel: Keine AfD-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Merz bei Vertrauensfrage

Alice Weidel am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei einer mÃ¶glichen Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag will die AfD dem Kanzler "sicherlich nicht" den RÃ¼cken stÃ¤rken.



"Friedrich Merz wirkt nicht nur inkompetent, er ist inkompetent", sagte Parteichefin Alice Weidel den Sendern RTL und ntv. "Und wir kÃ¶nnen keinen inkompetenten Kanzler stÃ¼tzen, der sÃ¤mtliche Wahlversprechen gebrochen hat. Das hat auch was mit IntegritÃ¤t zu tun." Weidel sprach dem Kanzler ab, "charakterfest" zu sein. "Wir sehen Friedrich Merz absolut nicht in der Position, dieses Land Ã¼berhaupt fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Wir glauben nicht an Friedrich Merz."



Mit Blick auf den Rentenstreit signalisierte Weidel GesprÃ¤chsbereitschaft: "Uns geht es darum, dass notwendige Reformen eingeschlagen werden. Und dafÃ¼r stehen wir bereit." Gleichzeitig forderte Weidel grundlegende Ã„nderungen im Rentensystem. "Um die Umlagefinanzierung zu stabilisieren, mÃ¼sste man die Beitragsbasis erweitern. Alle mÃ¼ssen einzahlen", sagte Weidel. Dies gelte auch fÃ¼r Beamte und Politiker.

