Feuerwerk-Importe massiv gestiegen

Feuerwerk in Berlin

Die Importe von BÃ¶llern, Raketen und anderem Feuerwerk in den ersten neun Monaten des Jahres sind im Vergleich zum Vorjahr massiv gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper nach Deutschland eingefÃ¼hrt - 62,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Damit wurde auch das Vor-Corono-Niveau aus dem Jahr 2019 deutlich Ã¼bertroffen - um 42,4 Prozent.



In den Jahren der Corona-Pandemie hatte es Ã¼ber Silvester keine Sondererlaubnis fÃ¼r den Verkauf von Feuerwerk gegeben, die Importe waren deshalb in den Jahren 2021 und 2022 eingebrochen. Ab 2023 erholten sie sich wieder.



Im Jahr 2024 hatten die Importe Ã¼ber die ersten neun Monate noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Im vierten Quartal hatten sie dann jedoch noch einmal deutlich angezogen, sodass Ã¼ber das gesamte Jahr gesehen ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden war. In diesem Jahr zeichnet sich dies nun erneut ab.



Mit einem Anteil von 98Â Prozent kamen den Angaben der Statistiker nach fast alle importierten FeuerwerkskÃ¶rper aus China. Das ist demnach in den vergangenen 20 Jahren so gewesen.