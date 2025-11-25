Lifestyle

Feuerwerk-Importe massiv gestiegen

  • AFP - 25. November 2025, 08:42 Uhr
Bild vergrößern: Feuerwerk-Importe massiv gestiegen
Feuerwerk in Berlin
Bild: AFP

Die Importe von BÃ¶llern, Raketen und anderem Feuerwerk in den ersten neun Monaten des Jahres sind im Vergleich zum Vorjahr massiv gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper nach Deutschland eingefÃ¼hrt.

Die Importe von BÃ¶llern, Raketen und anderem Feuerwerk in den ersten neun Monaten des Jahres sind im Vergleich zum Vorjahr massiv gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper nach Deutschland eingefÃ¼hrt - 62,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Damit wurde auch das Vor-Corono-Niveau aus dem Jahr 2019 deutlich Ã¼bertroffen - um 42,4 Prozent.

In den Jahren der Corona-Pandemie hatte es Ã¼ber Silvester keine Sondererlaubnis fÃ¼r den Verkauf von Feuerwerk gegeben, die Importe waren deshalb in den Jahren 2021 und 2022 eingebrochen. Ab 2023 erholten sie sich wieder.

Im Jahr 2024 hatten die Importe Ã¼ber die ersten neun Monate noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Im vierten Quartal hatten sie dann jedoch noch einmal deutlich angezogen, sodass Ã¼ber das gesamte Jahr gesehen ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden war. In diesem Jahr zeichnet sich dies nun erneut ab.

Mit einem Anteil von 98Â Prozent kamen den Angaben der Statistiker nach fast alle importierten FeuerwerkskÃ¶rper aus China. Das ist demnach in den vergangenen 20 Jahren so gewesen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    DRK-PrÃ¤sidentin beklagt Defizite im Katastrophenschutz
    DRK-PrÃ¤sidentin beklagt Defizite im Katastrophenschutz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Deutsche Rote Kreuz hÃ¤lt den Katastrophenschutz in Deutschland fÃ¼r unzureichend. Deutschland sei auf den Fall der FÃ¤lle nicht gut genug

    Mehr
    Weidel: Keine AfD-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Merz bei Vertrauensfrage
    Weidel: Keine AfD-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Merz bei Vertrauensfrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei einer mÃ¶glichen Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag will die AfD dem Kanzler "sicherlich nicht" den RÃ¼cken stÃ¤rken. "Friedrich Merz

    Mehr
    Wegner sorgt sich um Erscheinungsbild der Bundesregierung
    Wegner sorgt sich um Erscheinungsbild der Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister, Kai Wegner (CDU), sorgt sich um das Ã¤uÃŸere Erscheinungsbild der Bundesregierung. "Es braucht bessere

    Mehr
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen
    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
    Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen
    Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal

    Top Meldungen

    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr sind die Importe von BÃ¶llern, Raketen und Co. nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden

    Mehr
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September 2025 gegenÃ¼ber August kalender- und saisonbereinigt um 7,7 Prozent

    Mehr
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem Vorquartal nicht verÃ¤ndert. Wie das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts