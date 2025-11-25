Lifestyle

Stumpp kritisiert BPB-RÃ¼ckzug von X

  • dts - 25. November 2025, 06:41 Uhr
Bild vergrößern: Stumpp kritisiert BPB-RÃ¼ckzug von X
Christina Stumpp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende CDU-GeneralsekretÃ¤rin Christina Stumpp kritisiert den Ausstieg der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung (BPB) von der Plattform X/Twitter.

Die Entscheidung sei "nicht nachvollziehbar", sagte Stumpp, die auch Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeszentrale ist, dem Magazin Politico. Ziel der BPB mÃ¼sse es sein, politische Bildung in die Breite zu tragen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. "Es ist widersinnig, einen etablierten Kanal mit zehntausenden Followern aufzugeben, wÃ¤hrend man gleichzeitig auf kleineren Plattformen wie Mastodon und Bluesky verbleibt", so Stumpp.

Stumpp kÃ¼ndigte an, die Entscheidung zum X-RÃ¼ckzug im BPB-Kuratorium thematisieren zu wollen. "Demokratische Institutionen mÃ¼ssen auch dort sichtbar sein, wo Gegenwind herrscht", sagte die CDU-Politikerin. "Der RÃ¼ckzug in WohlfÃ¼hloasen befÃ¶rdert genau jene gesellschaftliche Silobildung, der wir entgegenwirken mÃ¼ssen."

Die BPB hatte am Montag in einem X-Post bekannt gegeben, auf dem Account kÃ¼nftig keine Inhalte mehr zu posten. Stattdessen betreibt sie weiterhin KanÃ¤le auf den Plattformen Instagram, Facebook, Linkedin, Bluesky und Mastodon. Der X-Account der BPB hatte zuletzt rund 50.700 Follower.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wegner sorgt sich um Erscheinungsbild der Bundesregierung
    Wegner sorgt sich um Erscheinungsbild der Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister, Kai Wegner (CDU), sorgt sich um das Ã¤uÃŸere Erscheinungsbild der Bundesregierung. "Es braucht bessere

    Mehr
    Berlins Regierender fordert Aufhebung des Kooperationsverbots
    Berlins Regierender fordert Aufhebung des Kooperationsverbots

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister, Kai Wegner (CDU), plÃ¤diert fÃ¼r eine Aufhebung des grundgesetzlichen Kooperationsverbots in der Bildung, um

    Mehr
    Studie: Die meisten Hunde haben etwas Wolfs-DNA - auch kleine Chihuahuas
    Studie: Die meisten Hunde haben etwas Wolfs-DNA - auch kleine Chihuahuas

    Sie begegnen einem auf der StraÃŸe: Kleine Hunde, die extra flauschig und niedlich aussehen - aber Vorsicht: Sie haben wahrscheinlich etwas Wolf in sich. Dies ist jedenfalls das

    Mehr
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen
    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters
    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters
    US-Richterin weist Klagen gegen Trump-Gegner Comey und James ab
    US-Richterin weist Klagen gegen Trump-Gegner Comey und James ab
    Bundestag beginnt mit Schlussberatungen zu Einzeletats fÃ¼r Haushalt 2026
    Bundestag beginnt mit Schlussberatungen zu Einzeletats fÃ¼r Haushalt 2026
    Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden
    Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden
    Ukraine-UnterstÃ¼tzer beraten in Videokonferenz Ã¼ber Friedensprozess
    Ukraine-UnterstÃ¼tzer beraten in Videokonferenz Ã¼ber Friedensprozess

    Top Meldungen

    Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer
    Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. "Die AfD ist kein

    Mehr
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschlandchefin der Vermietungsplattform Airbnb, Kathrin Anselm, hat einen Einfluss des Unternehmens auf Wohnungsmangel und steigende

    Mehr
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz und Andreas Audretsch haben den Schwenk des Verbandes der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts