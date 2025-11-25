Stumpp kritisiert BPB-RÃ¼ckzug von X

Christina Stumpp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende CDU-GeneralsekretÃ¤rin Christina Stumpp kritisiert den Ausstieg der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung (BPB) von der Plattform X/Twitter.



Die Entscheidung sei "nicht nachvollziehbar", sagte Stumpp, die auch Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeszentrale ist, dem Magazin Politico. Ziel der BPB mÃ¼sse es sein, politische Bildung in die Breite zu tragen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. "Es ist widersinnig, einen etablierten Kanal mit zehntausenden Followern aufzugeben, wÃ¤hrend man gleichzeitig auf kleineren Plattformen wie Mastodon und Bluesky verbleibt", so Stumpp.



Stumpp kÃ¼ndigte an, die Entscheidung zum X-RÃ¼ckzug im BPB-Kuratorium thematisieren zu wollen. "Demokratische Institutionen mÃ¼ssen auch dort sichtbar sein, wo Gegenwind herrscht", sagte die CDU-Politikerin. "Der RÃ¼ckzug in WohlfÃ¼hloasen befÃ¶rdert genau jene gesellschaftliche Silobildung, der wir entgegenwirken mÃ¼ssen."



Die BPB hatte am Montag in einem X-Post bekannt gegeben, auf dem Account kÃ¼nftig keine Inhalte mehr zu posten. Stattdessen betreibt sie weiterhin KanÃ¤le auf den Plattformen Instagram, Facebook, Linkedin, Bluesky und Mastodon. Der X-Account der BPB hatte zuletzt rund 50.700 Follower.

