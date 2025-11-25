Berlins Regierender fordert Aufhebung des Kooperationsverbots

Kinder in einer Schule am 21.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister, Kai Wegner (CDU), plÃ¤diert fÃ¼r eine Aufhebung des grundgesetzlichen Kooperationsverbots in der Bildung, um einheitliche Schultypen in Deutschland zu schaffen.



"Die fÃ¶deralen Strukturen in Deutschland sind in manchen Bereichen einfach Ã¼berholt", sagte Wegner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf die aktuelle Initiative von Bund und LÃ¤ndern, BÃ¼rokratie abzubauen und den Staat zu modernisieren. "Wir kÃ¶nnten eine neue FÃ¶deralismuskommission und eine Reform dazu gut vertragen." Das Kooperationsverbot in der Bildung etwa halte er fÃ¼r falsch, sagte Wegner und forderte: "Wir sollten die Schultypen vereinheitlichen."



Der CDU-Politiker weiter: "Ich habe nichts dagegen, dass es einen LÃ¤nderwettbewerb in der Bildung gibt. Aber wir brauchen einen einheitlichen Rahmen dafÃ¼r." Von Arbeitnehmern werde zunehmend FlexibilitÃ¤t erwartet, doch ein Umzug mit Kindern zwischen den BundeslÃ¤ndern sei wegen der unterschiedlichen Bildungsstrukturen mitunter schwierig. Wenn jemand mit einem Kind von Berlin nach Baden-WÃ¼rttemberg ziehe "und das Kind in Berlin auf einer integrierten Sekundarschule war, die es in Baden-WÃ¼rttemberg gar nicht gibt, dann ist das ein Problem", beklagte er.



Bildung ist in Deutschland Sache der BundeslÃ¤nder. Das Kooperationsverbot beschrÃ¤nkt den Einfluss des Bundes auf die Schulpolitik der LÃ¤nder. Ãœber den Sinn dieser Regelung wird seit Jahren regelmÃ¤ÃŸig diskutiert. Wegner sieht die aktuelle Initiative von Bund und LÃ¤ndern fÃ¼r Staatsmodernisierung und BÃ¼rokratieabbau nun als Gelegenheit, um grundsÃ¤tzliche strukturelle Ã„nderungen anzugehen.



Am 4. Dezember steht das Thema bei einer MinisterprÃ¤sidentenkonferenz mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf der Tagesordnung. Vorgesehen ist dabei auch, bestimmte Aufgaben beim Bund oder in einzelnen BundeslÃ¤ndern zu bÃ¼ndeln. Wegner sagte, bei der Digitalisierung zum Beispiel sei auch dringend ein einheitlicher Rahmen nÃ¶tig. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die Digitalisierung beim Bund zentrieren und als LÃ¤nder Kompetenzen abgeben."

