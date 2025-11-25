Brennpunkte

Dachverband der Ukrainer lehnt "Friedensplan" ab

  • dts - 25. November 2025
Dachverband der Ukrainer lehnt Friedensplan ab
Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Allianz Ukrainischer Organisationen in Deutschland lehnt den 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges ab.

"Der verÃ¶ffentlichte 28-Punkte-Plan stellt keinen Weg zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden in der Ukraine dar", sagte das Vorstandsmitglied Nataliya Pryhornytska dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Er ignoriert grundlegende Prinzipien des VÃ¶lkerrechts, entspricht in zentralen Teilen den Forderungen des Kremls und gefÃ¤hrdet die Sicherheit Europas. Die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen belohnen den russischen Krieg, statt ihn zu stoppen, und festigen ein System, in dem Gewalt und Erpressung politische Entscheidungen bestimmen."

Sie verwies zudem auf "schwerste Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen" in den von Russland okkupierten Gebieten und ergÃ¤nzte: "Einen wirklichen Frieden kann es fÃ¼r die Menschen dort erst geben, wenn diese Gebiete de-okkupiert werden. Und ein gerechter Frieden ist nur mÃ¶glich, wenn diese Taten vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden."

GrundsÃ¤tzlich bestrafe der Plan das angegriffene Land und belohne den Angreifer, so Pryhornytska. "Ein solcher Ansatz wÃ¼rde nicht nur die Ukraine zerstÃ¶ren, sondern weltweit ein Signal senden, dass militÃ¤rische Gewalt ein legitimes Mittel zur VerÃ¤nderung von Grenzen ist." Ein gerechter Frieden kÃ¶nne daher nur auf der Grundlage internationaler Regeln entstehen. "Alles andere wÃ¤re eine Kapitulation vor Gewalt - und ein Verrat an der Zukunft der Ukraine und eines geeinten Europas."

