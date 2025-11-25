Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) spricht sich fÃ¼r umfassende MaÃŸnahmen aus, um Frauen vor Gewalt zu schÃ¼tzen.
"Gewalt gegen Frauen ist ein alltÃ¤gliches Verbrechen, das wir nicht hinnehmen dÃ¼rfen", sagte sie der "Rheinischen Post" (Dienstag). "Als Bundesfrauenministerin setze ich mich dafÃ¼r ein, dass wir durch gezielte MaÃŸnahmen, stÃ¤rkere PrÃ¤vention, verbesserte Datenerhebung und ein starkes Hilfsnetzwerk endlich echten Schutz bieten."
Am vergangenen Freitag verÃ¶ffentlichte Prien zusammen mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und dem BKA die Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt sowie Straftaten gegen Frauen. "Ãœber 135.000 Frauen und MÃ¤dchen wurden 2024 Opfer von Partnerschaftsgewalt", sagte Prien, "das sind mehr als 15 Frauen pro Stunde."
Diese Zahlen verdeutlichten, wie dringend es sei, "dass wir uns nicht nur um PrÃ¤vention und Hilfe kÃ¼mmern, sondern auch um eine klare rechtliche und gesellschaftliche Position zu Femiziden und Gewalt gegen Frauen". Der Kampf gegen Gewalt sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. "Wir mÃ¼ssen dafÃ¼r sorgen, dass Frauen sicher und frei leben kÃ¶nnen", so die Ministerin. "Und es ist Zeit, dass wir mehr tun, als diese Verbrechen zu verurteilen - wir mÃ¼ssen verhindern, dass sie geschehen."
Brennpunkte
Prien fordert klare Haltung zu Femiziden
- dts - 25. November 2025
.
