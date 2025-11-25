Hubig will hÃ¶here Strafen bei Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen

Stefanie Hubig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will GewalttÃ¤ter schwerer bestrafen.



"Die stark steigenden Zahlen zu hÃ¤uslicher Gewalt mahnen uns: Wir mÃ¼ssen mehr dagegen tun. Unser Rechtsstaat muss Frauen besser vor Gewalt schÃ¼tzen", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Dienstag). DafÃ¼r sei ein breites MaÃŸnahmenpaket zum Schutz von Frauen vor Gewalt nÃ¶tig.



Erst kÃ¼rzlich hatte das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf beschlossen, der elektronische FuÃŸfesseln und Anti-Gewalt-Trainings fÃ¼r TÃ¤ter vorsieht. Das reiche jedoch nicht aus. "Wir werden auÃŸerdem das Strafrecht verschÃ¤rfen, um TÃ¤ter hÃ¤rter zur Verantwortung ziehen zu kÃ¶nnen. Insbesondere fÃ¼r Vergewaltigungen unter Einsatz von K.-o.-Tropfen und vergleichbaren Substanzen schlage ich hÃ¶here Strafen vor", fuhr Hubig fort.



Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November), auch "Orange Day", liegt der Fokus in diesem Jahr auf der Gewalt, die Frauen und MÃ¤dchen in der Ã–ffentlichkeit erleben. "Frauen mÃ¼ssen sich im Ã¶ffentlichen und digitalen Raum so selbstverstÃ¤ndlich bewegen kÃ¶nnen wie MÃ¤nner", sagte die Justizministerin. Das sei eine Frage der Gleichberechtigung. "Mein Ziel ist klar: Wir mÃ¼ssen Gewalt gegen Frauen in all ihren Erscheinungsformen zurÃ¼ckdrÃ¤ngen - kÃ¶rperliche, verbale und bildbasierte Gewalt. Beratungen haben eh schon Wartelisten von hier bis gefÃ¼hlt 2030 - wir brÃ¤uchten eigentlich Ã¼berall mehr Leute, nicht weniger."

