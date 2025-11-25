Brennpunkte

Hubig will hÃ¶here Strafen bei Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen

  • dts - 25. November 2025
Bild vergrößern: Hubig will hÃ¶here Strafen bei Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen
Stefanie Hubig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will GewalttÃ¤ter schwerer bestrafen.

"Die stark steigenden Zahlen zu hÃ¤uslicher Gewalt mahnen uns: Wir mÃ¼ssen mehr dagegen tun. Unser Rechtsstaat muss Frauen besser vor Gewalt schÃ¼tzen", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Dienstag). DafÃ¼r sei ein breites MaÃŸnahmenpaket zum Schutz von Frauen vor Gewalt nÃ¶tig.

Erst kÃ¼rzlich hatte das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf beschlossen, der elektronische FuÃŸfesseln und Anti-Gewalt-Trainings fÃ¼r TÃ¤ter vorsieht. Das reiche jedoch nicht aus. "Wir werden auÃŸerdem das Strafrecht verschÃ¤rfen, um TÃ¤ter hÃ¤rter zur Verantwortung ziehen zu kÃ¶nnen. Insbesondere fÃ¼r Vergewaltigungen unter Einsatz von K.-o.-Tropfen und vergleichbaren Substanzen schlage ich hÃ¶here Strafen vor", fuhr Hubig fort.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November), auch "Orange Day", liegt der Fokus in diesem Jahr auf der Gewalt, die Frauen und MÃ¤dchen in der Ã–ffentlichkeit erleben. "Frauen mÃ¼ssen sich im Ã¶ffentlichen und digitalen Raum so selbstverstÃ¤ndlich bewegen kÃ¶nnen wie MÃ¤nner", sagte die Justizministerin. Das sei eine Frage der Gleichberechtigung. "Mein Ziel ist klar: Wir mÃ¼ssen Gewalt gegen Frauen in all ihren Erscheinungsformen zurÃ¼ckdrÃ¤ngen - kÃ¶rperliche, verbale und bildbasierte Gewalt. Beratungen haben eh schon Wartelisten von hier bis gefÃ¼hlt 2030 - wir brÃ¤uchten eigentlich Ã¼berall mehr Leute, nicht weniger."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dachverband der Ukrainer lehnt
    Dachverband der Ukrainer lehnt "Friedensplan" ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Allianz Ukrainischer Organisationen in Deutschland lehnt den 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges ab. "Der verÃ¶ffentlichte

    Mehr
    Prien fordert klare Haltung zu Femiziden
    Prien fordert klare Haltung zu Femiziden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) spricht sich fÃ¼r umfassende MaÃŸnahmen aus, um Frauen vor Gewalt zu schÃ¼tzen. "Gewalt gegen Frauen ist

    Mehr
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands

    Das WeiÃŸe Haus hat VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, PrÃ¤sident Donald Trump sei bei den aktuellen Ukraine-Verhandlungen parteiisch zugunsten Russlands.Â "Die Vorstellung, dass die

    Mehr
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
    Rentenstreit: Politologe warnt vor Anstieg von Altersarmut
    Rentenstreit: Politologe warnt vor Anstieg von Altersarmut
    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland
    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le
    Ruf nach Befehlsverweigerung: Pentagon ermittelt gegen Kongressmitglied Kelly
    Ruf nach Befehlsverweigerung: Pentagon ermittelt gegen Kongressmitglied Kelly

    Top Meldungen

    Trump will im April nach China reisen
    Trump will im April nach China reisen

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach

    Mehr
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts