Das WeiÃŸe Haus hat VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, PrÃ¤sident Donald Trump sei bei den aktuellen Ukraine-Verhandlungen parteiisch zugunsten Russlands.Â "Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Krieg nicht gleichermaÃŸen beide Seiten beachten, um ihn zu beenden, ist ein vollstÃ¤ndiger und totaler Irrtum", sagte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt am Montag vor Journalisten.Â
Zuvor war Trump auch aus den Reihen seiner eigenen Republikanischen Partei vorgeworfen worden, dass er in seinen BemÃ¼hungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine russische Positionen favorisiert. Washington hatte in der vergangenen Woche einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, der von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse verlangte.Â
In dem Plan wurde von Kiew unter anderem die Abtretung groÃŸer, teils noch nicht einmal von Russland eroberter Gebiete in der Ostukraine an Moskau gefordert, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Der Plan kam damit Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen.
Die Ukraine und ihre europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten wollten den US-Plan so nicht akzeptieren. Bei GesprÃ¤chen in Genf wurde am Sonntag Ã¼ber Ã„nderungen verhandelt, danach sprachen Kiew und die EuropÃ¤er von Fortschritten, sie verlangen aber weitere Ã„nderungen.
WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
- AFP - 24. November 2025, 23:02 Uhr
