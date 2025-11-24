Finanzen

US-BÃ¶rsen lassen sich von Zinseuphorie in die HÃ¶he treiben

  • dts - 24. November 2025, 22:15 Uhr
Bild vergrößern: US-BÃ¶rsen lassen sich von Zinseuphorie in die HÃ¶he treiben
Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.448 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.705 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.875 Punkten 2,6 Prozent im Plus.

Die Anleger sahen sich offenbar durch die neu aufgekommene Zinssenkungseuphorie getrieben, krÃ¤ftig zuzugreifen. Zuletzt hatte PrÃ¤sident der New Yorker Fed, John Williams, durchblicken lassen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen "in naher Zukunft" noch senken kÃ¶nnte, ohne dass das eigene Inflationsziel gefÃ¤hrdet wÃ¼rde.

Am Montag goss dann auch noch Fed-Gouverneur Christopher Waller weiter Wasser auf die MÃ¼hlen der Optimisten. Die eingeschrÃ¤nkt verfÃ¼gbaren Arbeitsmarktdaten deuteten darauf hin, dass der US-Jobmarkt schwach genug sei, um eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte zu rechtfertigen, sagte er.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1524 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8678 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.131 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,25 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 96 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax legt zum Wochenstart zu - Bayer krÃ¤ftig im Aufwind
    Dax legt zum Wochenstart zu - Bayer krÃ¤ftig im Aufwind

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.239 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,6

    Mehr
    Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus
    Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grÃ¼nen Bereich

    Mehr
    Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex im November gesunken

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex ist im November auf 88,1 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung an der

    Mehr
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le
    Ruf nach Befehlsverweigerung: Pentagon ermittelt gegen Kongressmitglied Kelly
    Ruf nach Befehlsverweigerung: Pentagon ermittelt gegen Kongressmitglied Kelly
    TÃ¼rkische Parlamentarier besuchen PKK-GrÃ¼nder Ã–calan im GefÃ¤ngnis
    TÃ¼rkische Parlamentarier besuchen PKK-GrÃ¼nder Ã–calan im GefÃ¤ngnis
    Nach Schreien in Wohnung in Bruchsal: Toter gefunden und Mann festgenommen
    Nach Schreien in Wohnung in Bruchsal: Toter gefunden und Mann festgenommen
    Brasilien: Oberstes Gericht bestÃ¤tigt Inhaftierung von Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro
    Brasilien: Oberstes Gericht bestÃ¤tigt Inhaftierung von Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro

    Top Meldungen

    Trump will im April nach China reisen
    Trump will im April nach China reisen

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach

    Mehr
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts