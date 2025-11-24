US-BÃ¶rsen lassen sich von Zinseuphorie in die HÃ¶he treiben

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.448 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.705 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.875 Punkten 2,6 Prozent im Plus.



Die Anleger sahen sich offenbar durch die neu aufgekommene Zinssenkungseuphorie getrieben, krÃ¤ftig zuzugreifen. Zuletzt hatte PrÃ¤sident der New Yorker Fed, John Williams, durchblicken lassen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen "in naher Zukunft" noch senken kÃ¶nnte, ohne dass das eigene Inflationsziel gefÃ¤hrdet wÃ¼rde.



Am Montag goss dann auch noch Fed-Gouverneur Christopher Waller weiter Wasser auf die MÃ¼hlen der Optimisten. Die eingeschrÃ¤nkt verfÃ¼gbaren Arbeitsmarktdaten deuteten darauf hin, dass der US-Jobmarkt schwach genug sei, um eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte zu rechtfertigen, sagte er.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1524 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8678 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.131 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,25 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 96 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

