VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le

Proteste in Israel fÃ¼r eine Untersuchung des 7. Oktober

Die israelische Armee hat drei GenerÃ¤le entlassen, weil sie persÃ¶nlich mit dafÃ¼r verantwortlich gewesen sein sollen, dass der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht verhindert wurde. Auf Beschluss von Armeechef Ejal Samir seien die Betroffenen nicht mehr lÃ¤nger Teil der Armee und wÃ¼rden auch aus dem Reservekader gestrichen, teilte die Armee mit. Israels Verteidigungsminister Israel Katz kÃ¼ndigte eine ÃœberprÃ¼fung eines den Entlassungen vorausgegangenen Expertenberichts an. Samir wies die "Zweifel" von Katz an dem Bericht zurÃ¼ck.



Die Armee wirft den - inzwischen bereits aus dem Dienst geschiedenen - GenerÃ¤len persÃ¶nliche Mitverantwortung daran vor, dass der Hamas-Angriff nicht verhindert wurde. Betroffen sind der damalige Geheimdienstchef der Armee, Aharon Haliva, der damalige Leiter der Einsatzdirektion, Oded Basjuk, sowie der damals fÃ¼r die MilitÃ¤rregion SÃ¼d verantwortliche General Jaron Finkelman. Haliva und Finkelman waren wegen VersÃ¤umnissen in Bezug auf den 7. Oktober bereits zurÃ¼ckgetreten. Basjuk war nach dem Krieg zwischen Israel und dem Iran im Juni in den Ruhestand gegangen.Â



Zudem wurden disziplinarische Strafen unter anderem gegen Luftwaffenchef Tomer Bar und Marinechef David Saar Salma verhÃ¤ngt. Acht weitere GenerÃ¤le und fÃ¼hrende Offiziere wurden ebenfalls belangt.



Die Entlassungen und StrafmaÃŸnahmen folgen auf die VerÃ¶ffentlichung eines Expertenberichts im November zum Vorgehen der Armee im Vorfeld des Hamas-Angriffs. Dieser bescheinigte der Armee eine "langjÃ¤hrige systematische und organisatorische Fehlfunktion". Der Bericht kritisierte Fehlentscheidungen unter anderem bei der Truppenstationierung in der Nacht des 7. Oktober und prangerte MissstÃ¤nde in der Befehlskette an.Â



Zwischen der "strategischen und operationellen RealitÃ¤t" und der "Wahrnehmung" der Armee in Bezug auf den Gazastreifen und die Hamas habe es eine "Kluft" gegeben, hieÃŸ es in dem Bericht. Der MilitÃ¤rgeheimdienst sei nicht in der Lage gewesen, vor dem GroÃŸangriff zu warnen, obwohl die Informationslage sehr gut gewesen sei.



Katz kÃ¼ndigte am Montag eine "grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung" des zu Beginn des Monats verÃ¶ffentlichten Berichts an. Israelischen Medien zufolge erfuhr er aus den Medien Ã¼ber die Entlassungen und StrafmaÃŸnahmen, worauf der Verteidigungsminister entrÃ¼stet reagiert habe.



Samir zeigte sich in einer daraufhin von der Armee verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung verwundert Ã¼ber Katz' Aussagen. "Die Entscheidung, den Bericht in Zweifel zu ziehen, ist verwirrend", hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung. Die israelische Armee sei die einzige Institution des Landes, "die grÃ¼ndlich ihre eigenen VersÃ¤umnisse untersucht und Verantwortung fÃ¼r sie Ã¼bernommen hat". Sollte eine weitere Untersuchung nÃ¶tig sein, um das Bild zu vollenden, mÃ¼sse dies in Form "einer externen, objektiven und unabhÃ¤ngigen Kommission" geschehen.



Katz und Samir gelten als verfeindet. Der Armeechef hatte sich Ã¶ffentlich von der Regierung distanziert, insbesondere als er vor zwei Wochen eine "systematische Untersuchung" der VorfÃ¤lle rund um den 7. Oktober forderte. Trotz Forderungen aus der Ã–ffentlichkeit und der Opposition lehnt die israelische Regierung die Einrichtung einer nationalen Untersuchungskommission zu mÃ¶glichen Verfehlungen der BehÃ¶rden im Hinblick auf den Angriff bisher ab. MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hatte stets betont, dass mÃ¶gliche Fehler auf der politischen Ebene erst nach dem Ende des Krieges im Gazastreifen untersucht werden sollten.



Bei dem GroÃŸangriff der Hamas und verbÃ¼ndeter islamistischer Gruppierungen am 7. Oktober 2023 wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getÃ¶tet, etwa 250 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff lÃ¶ste den Krieg im Gazastreifen aus, bei dem Israel massiv militÃ¤risch vorging und bei dem laut Hamas-Angaben mehr als 69.000 Menschen getÃ¶tet wurden. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe.Â