Sie begegnen einem auf der StraÃŸe: Kleine Hunde, die extra flauschig und niedlich aussehen - aber Vorsicht: Sie haben wahrscheinlich etwas Wolf in sich. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer am Montag verÃ¶ffentlichten Studie von US-Wissenschaftlern. Sie stellten in ihrer Untersuchung fest, dass fast zwei Drittel aller Hunderassen nachweisbare Mengen an Wolfs-DNA aufweisen.Â
Dabei handele es sich nicht um genetische Ãœberreste aus der Zeit, als sich Hunde vor etwa 20.000 Jahren aus WÃ¶lfen entwickelten, betonten die Wissenschaftler. Vielmehr handele es sich um Hinweise darauf, dass sich Haushunde und wild WÃ¶lfe in den letzten Jahrtausenden immer wieder miteinander vermischt haben. "Das bedeutet aber nicht, dass WÃ¶lfe in Ihr Haus kommen und sich mit Ihrem Hund vereinen", gab Mit-Autor Logan Kistler vom Smithsonian Museum of Natural History Entwarnung fÃ¼r Hundebesitzer.
"Vor dieser Studie schien die Wissenschaft davon auszugehen, dass ein Hund, um als Hund zu gelten, nur sehr wenig oder gar keine Wolfs-DNA haben kann", erklÃ¤rte die Hauptautorin der Studie, Audrey Lin vom American Museum of Natural History. Um dies genauer zu untersuchen, analysierte ihr Team tausende Hunde- und Wolfsgenome in Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Datenbanken.Â
Die Wissenschaftler fanden in ihrer in der Zeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" verÃ¶ffentlichten Studie heraus, dass Ã¼ber 64 Prozent der modernen Hunderassen Wolfs-Vorfahren haben. Selbst kleine Chihuahuas tragen demnach etwa 0,2 Prozent Wolfs-DNA in sich.
Lifestyle
Studie: Die meisten Hunde haben etwas Wolfs-DNA - auch kleine Chihuahuas
- AFP - 24. November 2025, 21:53 Uhr
