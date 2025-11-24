Ruf nach Befehlsverweigerung: Pentagon ermittelt gegen Kongressmitglied Kelly

US-Senator Mark Kelly

Das US-Verteidigungsministerium hat Ermittlungen gegen den Senator Mark Kelly eingeleitet, der MilitÃ¤rangehÃ¶rige zur Verweigerung illegaler Befehle aufgerufen hatte. Das Ministerium, das sich seit September "Kriegsministerium" nennt, warf dem frÃ¼heren Marineoffizier und Astronauten am Montag im Onlinedienst X ein schwerwiegendes Fehlverhalten vor. Das Pentagon drohte Kelly mit einer Wiedereinberufung und einem MilitÃ¤rgerichtsverfahren.Â



Der 61-JÃ¤hrige erklÃ¤rte, er lasse sich von "RÃ¼peln nicht zum Schweigen bringen". Der demokratische Senator aus dem Bundesstaat Arizona hatte in der vergangenen Woche den Zorn von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf sich gezogen, als er zusammen mit fÃ¼nf weiteren Kongressmitgliedern der oppositionellen Demokraten ein Video verÃ¶ffentlichte.



Darin riefen die drei MÃ¤nner und drei Frauen aktive Soldaten oder Geheimdienstmitarbeiter auf, "illegale Befehle" zu verweigern.Â Als Beispiele nannten die Kongressmitglieder in Interviews den Einsatz von Soldaten gegen Demonstranten, wie Trump ihn etwa in Los Angeles angeordnet hatte. Sie Ã¼bten darÃ¼ber hinaus scharfe Kritik an der TÃ¶tung mutmaÃŸlicher Drogenschmuggler durch US-StreitkrÃ¤fte vor der KÃ¼ste Lateinamerikas.Â



Trump brandmarkte die Senatoren und Abgeordneten des ReprÃ¤sentantenhauses daraufhin als "VerrÃ¤ter" und drohte ihnen zunÃ¤chst mit der Todesstrafe. Am Wochenende verlangte er dann GefÃ¤ngnisstrafen gegen die sechs Kongressmitglieder. "Kriegsminister" Pete Hegseth griff Kelly persÃ¶nlich an und warf ihm vor, die StreitkrÃ¤fte "in Verruf zu bringen".Â Gegen die anderen Kongressmitglieder hat das Pentagon nach eigenen Angaben keine Handhabe.



Kelly diente in seiner Marinezeit als Kampfjetpilot. SpÃ¤ter war er fÃ¼r die Nasa als Astronaut tÃ¤tig. Im Jahr 2011 flog er als Kommandant mit dem Raumschiff "Endeavour" zur Internationalen Raumstation ISS.