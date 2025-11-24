Amazon will 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) in Infrastruktur fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) investieren. Dies soll US-RegierungsbehÃ¶rden zu Gute kommen, wie der Konzern von Jeff Bezos am Montag in New York erklÃ¤rte. So werde Amazon ab dem kommenden Jahr die Rechenleistung fÃ¼r Cloud-Anwendungen der Sparte Amazon Web Services (AWS) um fast 1,3 Gigawatt erhÃ¶hen.
AWS konkurriert mit den US-Rivalen Microsoft und Google um milliardenschwere VertrÃ¤ge der US-Regierung im Bereich Cloud Computing. Damit sind etwa Rechenleistung und Speicherplatz fÃ¼r KI-Anwendungen gemeint. Der Ausbau KÃ¼nstlicher Intelligenz erfordert einen massiven Zuwachs an Rechenleistung.Â
Amazon erklÃ¤rte, die Milliardeninvestition werde es RegierungsbehÃ¶rden ermÃ¶glichen, Entscheidungen deutlich zu beschleunigen. Dabei sollen sogenannte Supercomputer zum Einsatz kommen, die eine deutlich hÃ¶here Leistung haben als herkÃ¶mmliche Computer. BehÃ¶rden kÃ¶nnten kÃ¼nftig "binnen Stunden umsetzen, was zuvor Wochen oder Monate gedauert hat", betonte Amazon. Als Beispiele nannte AWS-Chef Matt Garman Bereiche wie Cybersicherheit oder die Erforschung neuer Medikamente.Â
Lifestyle
Amazon investiert 50 Milliarden Dollar in KI fÃ¼r US-BehÃ¶rden
24. November 2025
Amazon will 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) in Infrastruktur fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) investieren. Dies soll US-RegierungsbehÃ¶rden zu Gute kommen, wie der Konzern von Jeff Bezos am Montag in New York erklÃ¤rte. So werde Amazon ab dem kommenden Jahr die Rechenleistung fÃ¼r Cloud-Anwendungen der Sparte Amazon Web Services (AWS) um fast 1,3 Gigawatt erhÃ¶hen.
