Dax legt zum Wochenstart zu - Bayer krÃ¤ftig im Aufwind

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.239 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Der Deutsche Aktienindex ist dank zurÃ¼ckkehrender Zinssenkungshoffnungen in den USA vorerst um einen Totalabsturz herumgekommen", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Als die 23.000er-Marke am Freitag krÃ¤ftig wackelte, trat gerade noch rechtzeitig New-York-Fed-Chef John Williams vor die Mikrofone und sprach davon, dass man die Zinsen bald noch einmal senken kÃ¶nne. Ein Schelm, wer hier ZufÃ¤lligkeit vermutet - ist doch die US-Notenbank bekannt dafÃ¼r, Feuer am Aktienmarkt schnell zu lÃ¶schen."



"Die am Anleihemarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit fÃ¼r eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr sprang nach dem vorab verÃ¶ffentlichten Redetext wieder auf 70 Prozent zurÃ¼ck, was zu einer Erleichterungsrally an der Wall Street fÃ¼hrte. Der schnelle Stimmungsumschwung kam dann auch dem Dax zu Hilfe, der sich heute wieder etwas weiter von der entscheidenden 23.000er-Marke absetzen konnte. Die Tatsache, dass die Gewinne im Tagesverlauf allerdings wieder etwas abbrÃ¶ckelten, zeigt die fragile, technische Verfassung des Dax, was noch eine Weile fÃ¼r hohe NervositÃ¤t und Schwankungen in den Kursen sorgen dÃ¼rfte."



"Die Aktie von Bayer war heute zur Abwechslung mal der unangefochtene Spitzenreiter im Dax mit einem zweistelligen Plus auf ein neues Jahreshoch. Das Schlaganfall-Medikament Asundexian hat einen wichtigen Erfolg in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie erzielt und das Zeug zu einem Blockbuster. Damit hÃ¤lt die Serie positiver Nachrichten aus der Pharmasparte des Leverkusener an und sorgt fÃ¼r eine Fortsetzung des AufwÃ¤rtstrends, den die Aktie seit der Beendigung ihrer Talfahrt vor zwÃ¶lf Monaten aufgenommen hat - das Plus betrÃ¤gt seitdem mehr als 50 Prozent. Allerdings bedeutete der Monsanto-Albtraum zuvor eine fast 90-prozentige Kapitalvernichtung fÃ¼r langjÃ¤hrige AktionÃ¤re, fÃ¼r die die aktuelle Entwicklung nur wie der berÃ¼hmte Tropfen auf den heiÃŸen Stein wirken dÃ¼rfte."



"Verlierer waren heute die RÃ¼stungsaktien, nachdem die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine wieder zunehmen." Allerdings gelte auch hier, dass man schon oft an diesem Punkt gewesen sei und der Friedensplan der Amerikaner derzeit noch fÃ¼r mehr Verwirrung, UnverstÃ¤ndnis und damit Diskussionen sorge. Diese sprÃ¤chen fÃ¼r einen immer noch langen Weg zum Frieden in dem nun schon fast vier Jahre dauernden Konflikt. "Da das Thema Verteidigung selbst im Erfolgsfall weit oben auf der Tagesordnung der kommenden Jahre stehen dÃ¼rfte, spricht nicht wirklich viel fÃ¼r ein Ende des Booms in den entsprechenden Aktien von Rheinmetall & Co", sagte Romar.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1524 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8678 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.098 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,33 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 62,81 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

