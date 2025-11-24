Rechnungshof kÃ¶nnte "eine komplette PrÃ¼fungsabteilung" verlieren

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, klagt Ã¼ber eine geplante Stelleneinsparung bei seiner BehÃ¶rde.
In einem Brief an Haushaltspolitiker des Bundestags, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet, warnt Scheller davor, dass der Rechnungshof in diesem Fall AltersabgÃ¤nge "kÃ¼nftig nicht mehr ersetzen kann" und ab 2027 "eine komplette PrÃ¼fungsabteilung" verlieren wÃ¼rde. Derzeit verfÃ¼gt der Bundesrechnungshof Ã¼ber rund 1.000 BeschÃ¤ftigte in neun PrÃ¼fungsabteilungen.
Hintergrund des Protestbriefs ist die geplante Haushaltskonsolidierung des Bundes. Das Bundesfinanzministerium hat die Vorgabe gemacht, Stellen in der Bundesverwaltung zu reduzieren. ZunÃ¤chst hatte der Regierungsentwurf zum Haushalt 2026 allerdings vorgesehen, den Bundesrechnungshof - wie einige andere BehÃ¶rden - von der Stelleneinsparung auszunehmen. Das geht aus internen Bundestagsunterlagen hervor.
Grund fÃ¼r die Ausnahme sei gewesen, so Scheller, dass das Bundesfinanzministerium bereits erbrachte Einsparungen der vergangenen Jahre anerkannt habe. Das habe ihm der fÃ¼r den Bundeshaushalt zustÃ¤ndige StaatssekretÃ¤r schriftlich versichert.
Der nun drohende Verlust einer kompletten PrÃ¼fungsabteilung erscheine ihm "schwierig", da gleichzeitig das zu prÃ¼fende Volumen des Bundeshaushalts steige und sich auf den Feldern "RÃ¼stungsvorhaben, IT-Sicherheit, soziale Sicherungssysteme sowie Bahn und Infrastruktur" zusÃ¤tzliche Herausforderungen ergÃ¤ben.
Neben dem Bundesrechnungshof sollen laut Parlamentsdokumenten zwei weitere BundesbehÃ¶rden nicht mehr unter die Ausnahmeregelung fallen: das dem Gesundheitsministerium unterstehende Robert-Koch-Institut sowie der UnabhÃ¤ngige Kontrollrat, der sicherstellen soll, dass der Bundesnachrichtendienst beim Ãœberwachen im Ausland die gesetzlichen Vorgaben einhÃ¤lt. Sie mÃ¼ssen nun voraussichtlich ebenfalls Stellen einsparen. Von der KÃ¼rzung ausgenommen bleiben insbesondere SicherheitsbehÃ¶rden wie Bundeskriminalamt, Bundespolizei und das Verteidigungsministerium.
Kritik an der geplanten KÃ¼rzung fÃ¼r den Bundesrechnungshof gibt es auch aus der Opposition. "Mit den enormen Haushaltsvolumen durch das SondervermÃ¶gen und die Bereichsausnahme benÃ¶tigt der Bundeshaushalt eine intensivere Kontrolle denn je", sagte der GrÃ¼nen-Haushaltspolitiker Leon Eckert dem "Spiegel". Es entstehe der Eindruck, dass "die pauschalen StellenkÃ¼rzungen genutzt werden, um die KontrollmÃ¶glichkeiten des Regierungshandelns auszuhÃ¶hlen".
Lifestyle
Rechnungshof kÃ¶nnte "eine komplette PrÃ¼fungsabteilung" verlieren
- dts - 24. November 2025, 16:38 Uhr
.
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, klagt Ã¼ber eine geplante Stelleneinsparung bei seiner BehÃ¶rde.
Weitere Meldungen
Der mit Hits wie "You Can Get It If You Really Want" und "The Harder They Come" berÃ¼hmt gewordene Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der SÃ¤nger und Multi-Instrumentalist starbMehr
Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) verlieh Leandros die Ehrung am Montag inMehr
HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. DieMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr