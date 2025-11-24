Lifestyle

Rechnungshof kÃ¶nnte "eine komplette PrÃ¼fungsabteilung" verlieren

  • dts - 24. November 2025, 16:38 Uhr
Bild vergrößern: Rechnungshof kÃ¶nnte eine komplette PrÃ¼fungsabteilung verlieren
Bundesrechnungshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, klagt Ã¼ber eine geplante Stelleneinsparung bei seiner BehÃ¶rde.

In einem Brief an Haushaltspolitiker des Bundestags, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet, warnt Scheller davor, dass der Rechnungshof in diesem Fall AltersabgÃ¤nge "kÃ¼nftig nicht mehr ersetzen kann" und ab 2027 "eine komplette PrÃ¼fungsabteilung" verlieren wÃ¼rde. Derzeit verfÃ¼gt der Bundesrechnungshof Ã¼ber rund 1.000 BeschÃ¤ftigte in neun PrÃ¼fungsabteilungen.

Hintergrund des Protestbriefs ist die geplante Haushaltskonsolidierung des Bundes. Das Bundesfinanzministerium hat die Vorgabe gemacht, Stellen in der Bundesverwaltung zu reduzieren. ZunÃ¤chst hatte der Regierungsentwurf zum Haushalt 2026 allerdings vorgesehen, den Bundesrechnungshof - wie einige andere BehÃ¶rden - von der Stelleneinsparung auszunehmen. Das geht aus internen Bundestagsunterlagen hervor.

Grund fÃ¼r die Ausnahme sei gewesen, so Scheller, dass das Bundesfinanzministerium bereits erbrachte Einsparungen der vergangenen Jahre anerkannt habe. Das habe ihm der fÃ¼r den Bundeshaushalt zustÃ¤ndige StaatssekretÃ¤r schriftlich versichert.

Der nun drohende Verlust einer kompletten PrÃ¼fungsabteilung erscheine ihm "schwierig", da gleichzeitig das zu prÃ¼fende Volumen des Bundeshaushalts steige und sich auf den Feldern "RÃ¼stungsvorhaben, IT-Sicherheit, soziale Sicherungssysteme sowie Bahn und Infrastruktur" zusÃ¤tzliche Herausforderungen ergÃ¤ben.

Neben dem Bundesrechnungshof sollen laut Parlamentsdokumenten zwei weitere BundesbehÃ¶rden nicht mehr unter die Ausnahmeregelung fallen: das dem Gesundheitsministerium unterstehende Robert-Koch-Institut sowie der UnabhÃ¤ngige Kontrollrat, der sicherstellen soll, dass der Bundesnachrichtendienst beim Ãœberwachen im Ausland die gesetzlichen Vorgaben einhÃ¤lt. Sie mÃ¼ssen nun voraussichtlich ebenfalls Stellen einsparen. Von der KÃ¼rzung ausgenommen bleiben insbesondere SicherheitsbehÃ¶rden wie Bundeskriminalamt, Bundespolizei und das Verteidigungsministerium.

Kritik an der geplanten KÃ¼rzung fÃ¼r den Bundesrechnungshof gibt es auch aus der Opposition. "Mit den enormen Haushaltsvolumen durch das SondervermÃ¶gen und die Bereichsausnahme benÃ¶tigt der Bundeshaushalt eine intensivere Kontrolle denn je", sagte der GrÃ¼nen-Haushaltspolitiker Leon Eckert dem "Spiegel". Es entstehe der Eindruck, dass "die pauschalen StellenkÃ¼rzungen genutzt werden, um die KontrollmÃ¶glichkeiten des Regierungshandelns auszuhÃ¶hlen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Reggae-Star Jimmy Cliff gestorben
    Reggae-Star Jimmy Cliff gestorben

    Der mit Hits wie "You Can Get It If You Really Want" und "The Harder They Come" berÃ¼hmt gewordene Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der SÃ¤nger und Multi-Instrumentalist starb

    Mehr
    "KÃ¶nigin des Schlagers": Vicky Leandros erhÃ¤lt Bayerischen Verdienstorden

    Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) verlieh Leandros die Ehrung am Montag in

    Mehr
    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen
    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen

    HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. Die

    Mehr
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD

    Top Meldungen

    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts