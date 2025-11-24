Der mit Hits wie "You Can Get It If You Really Want" und "The Harder They Come" berÃ¼hmt gewordene Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der SÃ¤nger und Multi-Instrumentalist starb im Alter von 81 Jahren, wie seine Witwe Latifa Chambers am Montag im Onlinedienst Instagram mitteilte. Cliff gilt neben Bob Marley, mit dem er zu Beginn seiner Karriere zusammenarbeitete, als einer der wichtigsten Vertreter des Reggae.
In seiner mehr als vier Jahrzehnte langen Karriere als Musiker verband Cliff den jamaikanischen Reggae mit Elementen aus Folk, Soul und Rock. HÃ¤ufig behandelten seine Songs Themen wie Armut, soziale Ungerechtigkeit und Anti-Kriegs-Protest. Bekannt wurde er 1972 mit dem Film "The Harder They Come", in dem er einen jungen Reggae-Musiker spielte. Der Film brachte den jamaikanischen Musikstil einem weltweiten Publikum nahe.
Jamaikas Premierminister Andrew Holness wÃ¼rdigte Cliff als "kulturellen Giganten, dessen Musik der Welt das Herz unserer Nation nahebrachte". Mit seinen Songs habe der Musiker "Menschen in harten Zeiten aufgerichtet, Generationen inspiriert und dazu beizutragen, der jamaikanischen Kultur den weltweiten Respekt zu erringen, den sie heute genieÃŸt". Cliffs VermÃ¤chtnis lebe "in jedem Winkel unseres Landes und in den Herzen der Jamaikaner fort".
Lifestyle
Reggae-Star Jimmy Cliff gestorben
- AFP - 24. November 2025, 15:28 Uhr
Der mit Hits wie "You Can Get It If You Really Want" und "The Harder They Come" berÃ¼hmt gewordene Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der SÃ¤nger und Multi-Instrumentalist starb im Alter von 81 Jahren, wie seine Witwe Latifa Chambers am Montag im Onlinedienst Instagram mitteilte. Cliff gilt neben Bob Marley, mit dem er zu Beginn seiner Karriere zusammenarbeitete, als einer der wichtigsten Vertreter des Reggae.
