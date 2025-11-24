Lifestyle

"KÃ¶nigin des Schlagers": Vicky Leandros erhÃ¤lt Bayerischen Verdienstorden

  • AFP - 24. November 2025, 14:54 Uhr
Bild vergrößern: KÃ¶nigin des Schlagers: Vicky Leandros erhÃ¤lt Bayerischen Verdienstorden
Vicky Leandros 2023
Bild: AFP

Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) nannte die deutsch-griechische SÃ¤ngerin die 'KÃ¶nigin des Schlagers und Chansons'.

Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) verlieh Leandros die Ehrung am Montag in MÃ¼nchen. SÃ¶der nannte die deutsch-griechische SÃ¤ngerin die "KÃ¶nigin des Schlagers und Chansons". Leandros begeistere "seit Jahrzehnten Millionen Fans mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer charismatischen BÃ¼hnenprÃ¤senz", erklÃ¤rte SÃ¶der anlÃ¤sslich der Ordensverleihung.

Zugleich setze sich Leandros als "weiÃŸ-blaue Botschafterin fÃ¼r die VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung zwischen Bayern und Griechenland" ein. "Sie steht ein fÃ¼r Toleranz und zeigt Courage gegen Hass, Hetze und Antisemitismus", betonte der MinisterprÃ¤sident. Mit dem Bayerischen Verdienstorden werden PersÃ¶nlichkeiten "fÃ¼r hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" geehrt.

Die in Griechenland geborene und in Hamburg aufgewachsene SÃ¤ngerin verÃ¶ffentlichte mit 13 Jahren ihre erste Single "Messer, Gabel, Schere, Licht". Im Verlauf ihrer Karriere landete sie zahlreiche Hits, darunter "Ich hab' die Liebe geseh'n", "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz". Auch fÃ¼r soziale Zwecke setzt sich die SÃ¤ngerin seit Jahren ein und gibt immer wieder Benefizkonzerte. 2015 erhielt sie dafÃ¼r das Bundesverdienstkreuz.

