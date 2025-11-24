Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) verlieh Leandros die Ehrung am Montag in MÃ¼nchen. SÃ¶der nannte die deutsch-griechische SÃ¤ngerin die "KÃ¶nigin des Schlagers und Chansons". Leandros begeistere "seit Jahrzehnten Millionen Fans mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer charismatischen BÃ¼hnenprÃ¤senz", erklÃ¤rte SÃ¶der anlÃ¤sslich der Ordensverleihung.
Zugleich setze sich Leandros als "weiÃŸ-blaue Botschafterin fÃ¼r die VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung zwischen Bayern und Griechenland" ein. "Sie steht ein fÃ¼r Toleranz und zeigt Courage gegen Hass, Hetze und Antisemitismus", betonte der MinisterprÃ¤sident. Mit dem Bayerischen Verdienstorden werden PersÃ¶nlichkeiten "fÃ¼r hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" geehrt.
Die in Griechenland geborene und in Hamburg aufgewachsene SÃ¤ngerin verÃ¶ffentlichte mit 13 Jahren ihre erste Single "Messer, Gabel, Schere, Licht". Im Verlauf ihrer Karriere landete sie zahlreiche Hits, darunter "Ich hab' die Liebe geseh'n", "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz". Auch fÃ¼r soziale Zwecke setzt sich die SÃ¤ngerin seit Jahren ein und gibt immer wieder Benefizkonzerte. 2015 erhielt sie dafÃ¼r das Bundesverdienstkreuz.
Lifestyle
"KÃ¶nigin des Schlagers": Vicky Leandros erhÃ¤lt Bayerischen Verdienstorden
- AFP - 24. November 2025, 14:54 Uhr
Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) nannte die deutsch-griechische SÃ¤ngerin die 'KÃ¶nigin des Schlagers und Chansons'.
Die SchlagersÃ¤ngerin Vicky Leandros ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. MinisterprÃ¤sident MarkusÂ SÃ¶der (CSU) verlieh Leandros die Ehrung am Montag in MÃ¼nchen. SÃ¶der nannte die deutsch-griechische SÃ¤ngerin die "KÃ¶nigin des Schlagers und Chansons". Leandros begeistere "seit Jahrzehnten Millionen Fans mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer charismatischen BÃ¼hnenprÃ¤senz", erklÃ¤rte SÃ¶der anlÃ¤sslich der Ordensverleihung.
Weitere Meldungen
Der mit Hits wie "You Can Get It If You Really Want" und "The Harder They Come" berÃ¼hmt gewordene Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der SÃ¤nger und Multi-Instrumentalist starbMehr
HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. DieMehr
Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr