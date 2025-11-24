Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen

Aussichtsplattform auf Altem Peter in MÃ¼nchen

Feuerwehrleute haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der Kirche St. Peter in MÃ¼nchen abgeseilt. Die 35-JÃ¤hrige stÃ¼rzte beim Abstieg, eine Rettung durch das enge Treppenhaus war unmÃ¶glich.

WÃ¤hrend ein Notarzt die Verletzte versorgte, bauten HÃ¶henretterÂ eine sogenannte Seilrutsche auf. Mit dieser wurde die Frau auÃŸen am GebÃ¤ude bis auf den Boden heruntergelassen und in ein Krankenhaus gefahren. Ein Retter seilte sich mit der in einer Trage fixierten 35-JÃ¤hrigen ab. "Zahlreiche Personen verfolgten den Einsatz und klatschten spontan Beifall fÃ¼r die Rettungsaktion", erklÃ¤rte die MÃ¼nchner Feuerwehr.