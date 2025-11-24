HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. Die 35-JÃ¤hrige stÃ¼rzte am Sonntag beim Abstieg und konnte nur noch liegend transportiert werden, wie die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Eine Rettung durch das enge Treppenhaus des als Alter Peter bekannten Turms in der Altstadt schied daher aus.
WÃ¤hrend ein Notarzt die Verletzte versorgte, bauten HÃ¶henretterÂ eine sogenannte Seilrutsche auf. Mit dieser wurde die Frau auÃŸen am GebÃ¤ude bis auf den Boden heruntergelassen und in ein Krankenhaus gefahren. Ein Retter seilte sich mit der in einer Trage fixierten 35-JÃ¤hrigen ab. "Zahlreiche Personen verfolgten den Einsatz und klatschten spontan Beifall fÃ¼r die Rettungsaktion", erklÃ¤rte die MÃ¼nchner Feuerwehr.
Lifestyle
Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen
- AFP - 24. November 2025, 13:57 Uhr
Feuerwehrleute haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der Kirche St. Peter in MÃ¼nchen abgeseilt. Die 35-JÃ¤hrige stÃ¼rzte beim Abstieg, eine Rettung durch das enge Treppenhaus war unmÃ¶glich.
