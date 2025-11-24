Lifestyle

Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben

  • AFP - 24. November 2025, 13:56 Uhr
Bild vergrößern: Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben
Udo Kier 2024 in Palm Springs
Bild: AFP

Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin 'Variety' am Montag berichtete.

Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete. Der Schauspieler arbeitete in seiner mehr als 50-jÃ¤hrigen Karriere mit Arthouse-Stars wie Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder und Lars von Trier, spielte aber auch in Blockbustern wie "Armageddon" und "Blade" mit.

HÃ¤ufig verkÃ¶rperte der Schauspieler mit dem stechenden Blick BÃ¶sewichte oder Sonderlinge, in den 70er Jahren schlÃ¼pfte er in die Rollen von Dracula und Frankenstein.Â 

1944 in KÃ¶ln als Udo Kierspe geboren, wuchs Kier im Nachkriegsdeutschland auf, bevor er mit 18 Jahren nach London ging, um Englisch zu lernen. Im Laufe der Jahrzehnte pendelte er lange zwischen Europa und den USA, bevor er sich schlieÃŸlich in Los Angeles und spÃ¤ter in Palm Springs niederlieÃŸ. Dort starb er nun auch, wie "Variety" unter Berufung auf Kiers Partner, den KÃ¼nstler Delbert McBride berichtete.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen
    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen

    HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. Die

    Mehr
    Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale
    Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale

    Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz

    Mehr
    Bundesregierung: Merz-Li-Treffen beim G20-Gipfel war
    Bundesregierung: Merz-Li-Treffen beim G20-Gipfel war "konstruktiv"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht der Bundesregierung ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem chinesischen Regierungschef Li Qiang beim G20-Gipfel

    Mehr
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin

    Top Meldungen

    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts