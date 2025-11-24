Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben

Udo Kier 2024 in Palm Springs

Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete. Der Schauspieler arbeitete in seiner mehr als 50-jÃ¤hrigen Karriere mit Arthouse-Stars wie Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder und Lars von Trier, spielte aber auch in Blockbustern wie "Armageddon" und "Blade" mit.



HÃ¤ufig verkÃ¶rperte der Schauspieler mit dem stechenden Blick BÃ¶sewichte oder Sonderlinge, in den 70er Jahren schlÃ¼pfte er in die Rollen von Dracula und Frankenstein.Â



1944 in KÃ¶ln als Udo Kierspe geboren, wuchs Kier im Nachkriegsdeutschland auf, bevor er mit 18 Jahren nach London ging, um Englisch zu lernen. Im Laufe der Jahrzehnte pendelte er lange zwischen Europa und den USA, bevor er sich schlieÃŸlich in Los Angeles und spÃ¤ter in Palm Springs niederlieÃŸ. Dort starb er nun auch, wie "Variety" unter Berufung auf Kiers Partner, den KÃ¼nstler Delbert McBride berichtete.