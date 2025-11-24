Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete. Der Schauspieler arbeitete in seiner mehr als 50-jÃ¤hrigen Karriere mit Arthouse-Stars wie Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder und Lars von Trier, spielte aber auch in Blockbustern wie "Armageddon" und "Blade" mit.
HÃ¤ufig verkÃ¶rperte der Schauspieler mit dem stechenden Blick BÃ¶sewichte oder Sonderlinge, in den 70er Jahren schlÃ¼pfte er in die Rollen von Dracula und Frankenstein.Â
1944 in KÃ¶ln als Udo Kierspe geboren, wuchs Kier im Nachkriegsdeutschland auf, bevor er mit 18 Jahren nach London ging, um Englisch zu lernen. Im Laufe der Jahrzehnte pendelte er lange zwischen Europa und den USA, bevor er sich schlieÃŸlich in Los Angeles und spÃ¤ter in Palm Springs niederlieÃŸ. Dort starb er nun auch, wie "Variety" unter Berufung auf Kiers Partner, den KÃ¼nstler Delbert McBride berichtete.
Lifestyle
Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben
- AFP - 24. November 2025, 13:56 Uhr
Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin 'Variety' am Montag berichtete.
Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete. Der Schauspieler arbeitete in seiner mehr als 50-jÃ¤hrigen Karriere mit Arthouse-Stars wie Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder und Lars von Trier, spielte aber auch in Blockbustern wie "Armageddon" und "Blade" mit.
Weitere Meldungen
HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. DieMehr
Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die KonferenzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht der Bundesregierung ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem chinesischen Regierungschef Li Qiang beim G20-GipfelMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr