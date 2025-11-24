Lifestyle

Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale

  • AFP - 24. November 2025, 13:50 Uhr
Bild vergrößern: Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale
Diskutiert wird auch Ã¼ber den Verkauf von Rhinozeros-Horn
Bild: AFP

Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz bringt die Unterzeichnerstaaten des Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommens Cites zusammen, das den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen regelt und derzeit rund 36.000 Arten umfasst.

Zu den umstrittensten VorschlÃ¤gen bei der bis zum 5. Dezember dauernden Konferenz gehÃ¶rt die Forderung nach einem stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Aale. Der EuropÃ¤ische Aal (Anguilla anguilla) gilt als vom Aussterben bedroht und unterliegt seit 2009 einem Handelsverbot. Mehrere Staaten wollen weitere Aal-Arten in die Liste Â aufnehmen.

Sie argumentieren, dass Aale im Jungstadium - dem Zeitpunkt, an dem sie Ã¼blicherweise gehandelt werden - praktisch nicht voneinander zu unterscheiden sind. Dies birgt die Gefahr, dass die vom Aussterben bedrohten EuropÃ¤ischen Aale versehentlich als wenig bedrohte Aal-Art verkauft werden.

Japan, wo besonders viel Aal gegessen wird, lehnt den Vorschlag ab, weitere Aal-Arten unter Schutz zu stellen und betreibt intensiv Lobby-Arbeit. In einer mehr als 100-seitigen Stellungnahme warnten japanische Vertreter bei der Konferenz, ein solcher Schritt drohe "die GlaubwÃ¼rdigkeit" der Cites-Konferenz zu untergraben und kÃ¶nne "Wilderei und Schmuggel" TÃ¼r und Tor Ã¶ffnen, zudem wÃ¼rden die Preise fÃ¼r Aale steigen.

Ebenfalls umstritten ist das Vorhaben, Regierungen den Verkauf von Elfenbein und Rhinozeros-HÃ¶rnern zu erlauben. Die BefÃ¼rworter argumentieren, durch den Verkauf von VorrÃ¤ten kÃ¶nnten Regierungen ArtenschutzbemÃ¼hungen finanzieren. Tierschutzorganisationen warnen dagegen, damit kÃ¶nne auch der illegale Handel befeuert werden.Â 

"Sobald es eine legale HandelsmÃ¶glichkeit gibt, erÃ¶ffnet das SchlupflÃ¶cher, illegales Elfenbein und illegales Rhinozeros-Horn quasi zu waschen und auf den Markt zu bringen", sagte Matt Collis vom International Fund for Animal Welfare. In der Vergangenheit habe die Cites zweimal Ã¤hnliche Schritte gestartet, die sich als "katastrophal" erwiesen hÃ¤tten: "Wir wollen auf keinen Fall dahin zurÃ¼ckkehren", warnte Collis.

Bei der Konferenz diskutiert werden soll zudem ein besserer Schutz fÃ¼r sieben Hai-Arten. Der WeiÃŸspitzen-Hochseehai soll als vom Aussterben bedroht eingestuft und damit unter die hÃ¶chste Schutzstufe gestellt werden. Experten erwarten, dass dieser Vorschlag die notwendige Zweidrittelmeerheit bekommt. Geforderte HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Walhaie und Schlinghaie dÃ¼rften dagegen fÃ¼r Streit sorgen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen
    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen

    HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. Die

    Mehr
    Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben
    Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben

    Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete.

    Mehr
    Bundesregierung: Merz-Li-Treffen beim G20-Gipfel war
    Bundesregierung: Merz-Li-Treffen beim G20-Gipfel war "konstruktiv"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht der Bundesregierung ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem chinesischen Regierungschef Li Qiang beim G20-Gipfel

    Mehr
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin

    Top Meldungen

    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts