Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale

Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz bringt die Unterzeichnerstaaten des Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommens Cites zusammen, das den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen regelt und derzeit rund 36.000 Arten umfasst.
Zu den umstrittensten VorschlÃ¤gen bei der bis zum 5. Dezember dauernden Konferenz gehÃ¶rt die Forderung nach einem stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Aale. Der EuropÃ¤ische Aal (Anguilla anguilla) gilt als vom Aussterben bedroht und unterliegt seit 2009 einem Handelsverbot. Mehrere Staaten wollen weitere Aal-Arten in die Liste Â aufnehmen.
Sie argumentieren, dass Aale im Jungstadium - dem Zeitpunkt, an dem sie Ã¼blicherweise gehandelt werden - praktisch nicht voneinander zu unterscheiden sind. Dies birgt die Gefahr, dass die vom Aussterben bedrohten EuropÃ¤ischen Aale versehentlich als wenig bedrohte Aal-Art verkauft werden.
Japan, wo besonders viel Aal gegessen wird, lehnt den Vorschlag ab, weitere Aal-Arten unter Schutz zu stellen und betreibt intensiv Lobby-Arbeit. In einer mehr als 100-seitigen Stellungnahme warnten japanische Vertreter bei der Konferenz, ein solcher Schritt drohe "die GlaubwÃ¼rdigkeit" der Cites-Konferenz zu untergraben und kÃ¶nne "Wilderei und Schmuggel" TÃ¼r und Tor Ã¶ffnen, zudem wÃ¼rden die Preise fÃ¼r Aale steigen.
Ebenfalls umstritten ist das Vorhaben, Regierungen den Verkauf von Elfenbein und Rhinozeros-HÃ¶rnern zu erlauben. Die BefÃ¼rworter argumentieren, durch den Verkauf von VorrÃ¤ten kÃ¶nnten Regierungen ArtenschutzbemÃ¼hungen finanzieren. Tierschutzorganisationen warnen dagegen, damit kÃ¶nne auch der illegale Handel befeuert werden.Â
"Sobald es eine legale HandelsmÃ¶glichkeit gibt, erÃ¶ffnet das SchlupflÃ¶cher, illegales Elfenbein und illegales Rhinozeros-Horn quasi zu waschen und auf den Markt zu bringen", sagte Matt Collis vom International Fund for Animal Welfare. In der Vergangenheit habe die Cites zweimal Ã¤hnliche Schritte gestartet, die sich als "katastrophal" erwiesen hÃ¤tten: "Wir wollen auf keinen Fall dahin zurÃ¼ckkehren", warnte Collis.
Bei der Konferenz diskutiert werden soll zudem ein besserer Schutz fÃ¼r sieben Hai-Arten. Der WeiÃŸspitzen-Hochseehai soll als vom Aussterben bedroht eingestuft und damit unter die hÃ¶chste Schutzstufe gestellt werden. Experten erwarten, dass dieser Vorschlag die notwendige Zweidrittelmeerheit bekommt. Geforderte HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Walhaie und Schlinghaie dÃ¼rften dagegen fÃ¼r Streit sorgen.
Artenschutzkonferenz berät über stärkeren Schutz für Haie und Aale
24. November 2025
