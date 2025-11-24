Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundespolizei hat im Jahr 2024 insgesamt 22.454 offene Haftbefehle vollstreckt, was durchschnittlich 61 pro Tag entspricht. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der BehÃ¶rde hervor, der am Montag verÃ¶ffentlicht wurde.



Der PrÃ¤sident des BundespolizeiprÃ¤sidiums, Dieter Romann, sagte, dass die FuÃŸball-Europameisterschaft in Deutschland der grÃ¶ÃŸte Einsatz seit der GrÃ¼ndung der Bundespolizei im Jahr 1951 gewesen sei. Bis zu 22.000 KrÃ¤fte waren gleichzeitig im Einsatz, um die Sicherheit an BahnhÃ¶fen, Grenzen und Austragungsorten zu gewÃ¤hrleisten.



Neben der Europameisterschaft unterstÃ¼tzte die Bundespolizei auch die SicherheitsmaÃŸnahmen bei den Olympischen Spielen in Paris und fÃ¼hrte aufgrund der angespannten Migrationslage ab dem 16. September 2024 verstÃ¤rkte Grenzkontrollen an allen Landgrenzen durch. Diese MaÃŸnahmen trugen dazu bei, die Zahl der unerlaubten Einreisen um 34,5 Prozent auf 83.572 FÃ¤lle zu senken. Auch die SchleusungsfÃ¤lle gingen stark zurÃ¼ck. Die Bundespolizei konnte alles in allem 285.681 gesuchte Personen feststellen - ein Plus von Ã¼ber 21 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr.



Insgesamt stellte die Bundespolizei 641.613 Straftaten fest, was einem RÃ¼ckgang um fast 19 Prozent entspricht. Vor allem VerstÃ¶ÃŸe gegen das Aufenthaltsgesetz nahmen ab. Gleichzeitig stiegen jedoch Gewalt-, Sexual- und Eigentumsdelikte. Im Jahr 2024 unterstÃ¼tzte die Bundespolizei zudem bei der RÃ¼ckfÃ¼hrung von 22.234 Personen, die verpflichtet waren, Deutschland zu verlassen.

