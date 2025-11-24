Brennpunkte

Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen Zugeständnissen gezwungen werden

  AFP - 24. November 2025, 13:42 Uhr
Bild vergrößern: Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
Merz bei Gipfel von EU und Afrikanischer Union in Angola
Bild: AFP

Bei den Verhandlungen Ã¼ber ein Ende des Krieges in der Ukraine darf Kiew nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden.

Bei den Verhandlungen Ã¼ber ein Ende des Krieges in der Ukraine darf Kiew nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden. Ukrainische Interessen seien auch europÃ¤ische Interessen, "und die wollen wir gemeinsam dauerhaft wahren", sagte Merz am Montag nach einem informellen Rat der EU-Staats- und Regierungschefs in Angola, bei dem Ã¼ber die Ergebnisse der Ukraine-GesprÃ¤che in Genf vom Vortag beraten wurde.Â 

Zu den gemeinsamen Interessen gehÃ¶re, "dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden darf".Â Zudem mÃ¼sse sich die Ukraine "auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen kÃ¶nnen, und dazu braucht sie starke StreitkrÃ¤fte und belastbare Sicherheitsgarantien der Partner", fÃ¼gte Merz hinzu.

Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer LÃ¤nder, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf GesprÃ¤che Ã¼ber den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen.Â So verlangte er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer, teils auch noch nicht von Russland eroberter Gebiete in der Ostukraine an Moskau, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die Ukraine und ihre VerbÃ¼ndeten forderten daraufhin eine Ãœberarbeitung des Plans.Â 

"Wir begrÃ¼ÃŸen, dass es diese GesprÃ¤che in Genf gegeben hat. Wir begrÃ¼ÃŸen auch das Zwischenergebnis", sagte Merz nach den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs vor Beginn des EU-Afrika-Gipfels in Luanda.Â "Es konnten einige Fragen geklÃ¤rt werden, aber wir wissen auch: Frieden in der Ukraine gibt es nicht Ã¼ber Nacht."

Der nÃ¤chste Schritt laute nun: "Russland muss an den Tisch". Wenn dies mÃ¶glich sei, "dann hat sich jede Anstrengung gelohnt", dann mÃ¼ssten aber weitere Anstrengungen folgen. "Das ist ein mÃ¼hsamer Prozess", der in dieser Woche allenfalls in kleineren Schritten vorangehen werde. "Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt", fÃ¼gte der Kanzler hinzu.

Der 28-Punkte-Plan der US-Regierung habe "eine neue Dynamik" in den langwierigen Prozess gebracht. "Dieses Papier ist jetzt in wesentlichen Teilen modifiziert worden", sagte Merz. GegenwÃ¤rtig werde es abgestimmt. Die entscheidende Bewegung mÃ¼sse aber "jetzt von Russland aus kommen".Â 

Merz bekrÃ¤ftigte dabei, dass jede VerstÃ¤ndigung, welche die europÃ¤ischen Staaten, die EU oder die NATO betreffe, der "Zustimmung der europÃ¤ischen Partner beziehungsweise eines Konsenses im BÃ¼ndnis der NATO" bedÃ¼rfe.

