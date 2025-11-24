Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grÃ¼nen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.170 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und BMW, am Ende Rheinmetall, die Deutsche BÃ¶rse und die Allianz.
Der am Vormittag verÃ¶ffentlichte Ã¼berraschend schwache Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex fÃ¼r November sorgte kaum fÃ¼r Impulse. "Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex enttÃ¤uscht", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. "Dies vor allem auch, weil die Unternehmen ihren weiteren GeschÃ¤ftsausblick verglichen mit dem Oktober schlechter einschÃ¤tzen." Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 kÃ¶nne deshalb kaum die Rede sein. "Zwar verbesserte sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im bisherigen Jahresverlauf, doch der absolute Stand deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft nur verhalten wachsen wird."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8664 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,32 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus
- dts - 24. November 2025, 12:39 Uhr
.
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grÃ¼nen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.170 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und BMW, am Ende Rheinmetall, die Deutsche BÃ¶rse und die Allianz.
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex ist im November auf 88,1 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung an derMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.345 Punkten berechnet undMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.245 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,1Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr