Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus

Frankfurter BÃ¶rse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grÃ¼nen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.170 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und BMW, am Ende Rheinmetall, die Deutsche BÃ¶rse und die Allianz.



Der am Vormittag verÃ¶ffentlichte Ã¼berraschend schwache Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex fÃ¼r November sorgte kaum fÃ¼r Impulse. "Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex enttÃ¤uscht", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. "Dies vor allem auch, weil die Unternehmen ihren weiteren GeschÃ¤ftsausblick verglichen mit dem Oktober schlechter einschÃ¤tzen." Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 kÃ¶nne deshalb kaum die Rede sein. "Zwar verbesserte sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im bisherigen Jahresverlauf, doch der absolute Stand deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft nur verhalten wachsen wird."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8664 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,32 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

