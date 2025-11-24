Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht der Bundesregierung ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem chinesischen Regierungschef Li Qiang beim G20-Gipfel "konstruktiv und offen" verlaufen.
"Thematisch ging es um MÃ¤rkte, um Handelsfragen, um seltene Erden, auch um Handelsregeln", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Und der Bundeskanzler freut sich darauf, in direkten Begegnungen dann vor Ort die Themen weiter zu besprechen, und er hat ja auch schon in Aussicht gestellt, dass er dafÃ¼r nach China reisen wird." Einen genauen Termin fÃ¼r die Reise werde man spÃ¤ter ankÃ¼ndigen, so Hille.
Chinas MinisterprÃ¤sident hatte die Bundesregierung nach Angaben chinesischer Staatsmedien bei dem bilateralen Treffen beim G20-Gipfel zu einer "rationalen und pragmatischen" Politik gegenÃ¼ber der Volksrepublik aufgefordert. Es gehe darum, "Hindernisse und Druck" bei der FÃ¶rderung der bilateralen Beziehungen zu beseitigen. Zudem soll Li den Kanzler den Angaben aus Peking zufolge aufgefordert haben, sich auf "gemeinsame Interessen zu konzentrieren".
Lifestyle
Bundesregierung: Merz-Li-Treffen beim G20-Gipfel war "konstruktiv"
- dts - 24. November 2025, 12:42 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht der Bundesregierung ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem chinesischen Regierungschef Li Qiang beim G20-Gipfel "konstruktiv und offen" verlaufen.
Weitere Meldungen
HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. DieMehr
Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete.Mehr
Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die KonferenzMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr