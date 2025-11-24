GrÃ¼ne fÃ¼r Mitsprache von Betroffenen bei Prostituiertenschutzgesetz

Prostituierte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionsvize Misbah Khan fordert mehr Mitsprache von Betroffenen beim Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Statt mit Sexarbeitern zu sprechen, werde "routiniert Ã¼ber sie hinweg entschieden", sagte sie der "Rheinischen Post".



Mit Blick auf die am Montag in Berlin eingesetzte Expertenkommission zum besseren Schutz von Prostituierten fÃ¼gte sie hinzu: "Dass die Expertenkommission der Bundesregierung nun diesem Muster folgt und die Stimmen der Betroffenen praktisch ausblendet, ist ein politisches VersÃ¤umnis."



Dem zwÃ¶lfkÃ¶pfigen Gremium gehÃ¶ren Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Kriminologen, Sozialarbeiter oder Digitalexperten an. Der Jurist und Kriminologe Tillmann Bartsch Ã¼bernimmt den Vorsitz. Prostituierte sollen angehÃ¶rt werden, sind aber nicht Teil der Kommission.



Khan sagte: "Es ist gut, dass die Expertenkommission endlich ihre Arbeit aufnimmt, da das Prostituiertenschutzgesetz eine sachliche und praxisnahe Ãœberarbeitung braucht. Zentral sind dabei der konsequente Abbau von Stigmatisierung, fachlich geschulte Ansprechpersonen in den BehÃ¶rden, unabhÃ¤ngige und flÃ¤chendeckende Beratungsangebote sowie eine vertrauensvolle, niedrigschwellige Gesundheitsberatung."



Zugleich warnte sie vor Verboten: "Ein gesetzliches Verbot von Sexarbeit mag einigen Akteuren politisch attraktiv erscheinen, wÃ¼rde aber nicht dazu fÃ¼hren, dass Sexarbeit verschwindet. Es hÃ¤tte vielmehr zur Folge, dass Betroffene in die IllegalitÃ¤t gedrÃ¤ngt und kriminellen Strukturen schutzlos ausgeliefert werden."

