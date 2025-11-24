Lifestyle

GrÃ¼ne fÃ¼r Mitsprache von Betroffenen bei Prostituiertenschutzgesetz

  • dts - 24. November 2025, 12:49 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne fÃ¼r Mitsprache von Betroffenen bei Prostituiertenschutzgesetz
Prostituierte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionsvize Misbah Khan fordert mehr Mitsprache von Betroffenen beim Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Statt mit Sexarbeitern zu sprechen, werde "routiniert Ã¼ber sie hinweg entschieden", sagte sie der "Rheinischen Post".

Mit Blick auf die am Montag in Berlin eingesetzte Expertenkommission zum besseren Schutz von Prostituierten fÃ¼gte sie hinzu: "Dass die Expertenkommission der Bundesregierung nun diesem Muster folgt und die Stimmen der Betroffenen praktisch ausblendet, ist ein politisches VersÃ¤umnis."

Dem zwÃ¶lfkÃ¶pfigen Gremium gehÃ¶ren Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Kriminologen, Sozialarbeiter oder Digitalexperten an. Der Jurist und Kriminologe Tillmann Bartsch Ã¼bernimmt den Vorsitz. Prostituierte sollen angehÃ¶rt werden, sind aber nicht Teil der Kommission.

Khan sagte: "Es ist gut, dass die Expertenkommission endlich ihre Arbeit aufnimmt, da das Prostituiertenschutzgesetz eine sachliche und praxisnahe Ãœberarbeitung braucht. Zentral sind dabei der konsequente Abbau von Stigmatisierung, fachlich geschulte Ansprechpersonen in den BehÃ¶rden, unabhÃ¤ngige und flÃ¤chendeckende Beratungsangebote sowie eine vertrauensvolle, niedrigschwellige Gesundheitsberatung."

Zugleich warnte sie vor Verboten: "Ein gesetzliches Verbot von Sexarbeit mag einigen Akteuren politisch attraktiv erscheinen, wÃ¼rde aber nicht dazu fÃ¼hren, dass Sexarbeit verschwindet. Es hÃ¤tte vielmehr zur Folge, dass Betroffene in die IllegalitÃ¤t gedrÃ¤ngt und kriminellen Strukturen schutzlos ausgeliefert werden."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen
    Aus 60 Metern HÃ¶he abgeseilt: Feuerwehr rettet Verletzte von Kirchturm in MÃ¼nchen

    HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. Die

    Mehr
    Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben
    Deutscher Hollywood-Schauspieler Udo Kier gestorben

    Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete.

    Mehr
    Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale
    Artenschutzkonferenz berÃ¤t Ã¼ber stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Haie und Aale

    Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz

    Mehr
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin
    Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin

    Top Meldungen

    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts