Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionsvize Misbah Khan fordert mehr Mitsprache von Betroffenen beim Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Statt mit Sexarbeitern zu sprechen, werde "routiniert Ã¼ber sie hinweg entschieden", sagte sie der "Rheinischen Post".
Mit Blick auf die am Montag in Berlin eingesetzte Expertenkommission zum besseren Schutz von Prostituierten fÃ¼gte sie hinzu: "Dass die Expertenkommission der Bundesregierung nun diesem Muster folgt und die Stimmen der Betroffenen praktisch ausblendet, ist ein politisches VersÃ¤umnis."
Dem zwÃ¶lfkÃ¶pfigen Gremium gehÃ¶ren Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Kriminologen, Sozialarbeiter oder Digitalexperten an. Der Jurist und Kriminologe Tillmann Bartsch Ã¼bernimmt den Vorsitz. Prostituierte sollen angehÃ¶rt werden, sind aber nicht Teil der Kommission.
Khan sagte: "Es ist gut, dass die Expertenkommission endlich ihre Arbeit aufnimmt, da das Prostituiertenschutzgesetz eine sachliche und praxisnahe Ãœberarbeitung braucht. Zentral sind dabei der konsequente Abbau von Stigmatisierung, fachlich geschulte Ansprechpersonen in den BehÃ¶rden, unabhÃ¤ngige und flÃ¤chendeckende Beratungsangebote sowie eine vertrauensvolle, niedrigschwellige Gesundheitsberatung."
Zugleich warnte sie vor Verboten: "Ein gesetzliches Verbot von Sexarbeit mag einigen Akteuren politisch attraktiv erscheinen, wÃ¼rde aber nicht dazu fÃ¼hren, dass Sexarbeit verschwindet. Es hÃ¤tte vielmehr zur Folge, dass Betroffene in die IllegalitÃ¤t gedrÃ¤ngt und kriminellen Strukturen schutzlos ausgeliefert werden."
Lifestyle
GrÃ¼ne fÃ¼r Mitsprache von Betroffenen bei Prostituiertenschutzgesetz
- dts - 24. November 2025, 12:49 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionsvize Misbah Khan fordert mehr Mitsprache von Betroffenen beim Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Statt mit Sexarbeitern zu sprechen, werde "routiniert Ã¼ber sie hinweg entschieden", sagte sie der "Rheinischen Post".
Weitere Meldungen
HÃ¶henretter der Feuerwehr haben eine schwerverletzte Frau von der rund 60 Meter hohen Aussichtsplattform auf dem Turm der MÃ¼nchner Stadtpfarrkirche St. Peter abgeseilt. DieMehr
Der deutsche Hollywood-Schauspieler Udo Kier ist tot. Kier starb im Alter von 81 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Branchenmagazin "Variety" am Montag berichtete.Mehr
Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand beraten Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern seit Montag Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die KonferenzMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr