Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin

  • AFP - 24. November 2025, 12:34 Uhr
Bild vergrößern: Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin
Justitia
Bild: AFP

Wegen der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park nach Beleidigungen in einem sozialen Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-JÃ¤hrigen erhoben. Er soll den 28-JÃ¤hrigen mit einem Jagdmesser erstochen haben.

Wegen der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park nach Beleidigungen in einem sozialen Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-JÃ¤hrigen erhoben. Der Beschuldigte habe den 28-JÃ¤hrigen am 22. Juni nachmittags im KÃ¶rnerpark in Berlin-NeukÃ¶lln mit einem Jagdmesser erstochen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in der Hauptstadt mit.

TÃ¤ter und Opfer sollen zuvor regelmÃ¤ÃŸig verbale Auseinandersetzungen mit wechselseitigen Beleidigungen gefÃ¼hrt haben - auch in Gruppentelefonaten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 23-JÃ¤hrige aus gekrÃ¤nkter Ehre und zur Bestrafung handelte. Angeklagt wird er daher wegen Mordes aus niedrigen BeweggrÃ¼nden.Â 

AuÃŸerdem wirft die AnklagebehÃ¶rde dem Mann gemeinschaftliche gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung vor. Ende Mai 2025 soll er zusammen mit einem mitangeklagten 24-JÃ¤hrigen einen 21-jÃ¤hrigen Arbeitskollegen mit einem Messer attackiert und lebensgefÃ¤hrlich verletzt haben. Beide Beschuldigten bestreiten die TatvorwÃ¼rfe.Â 

