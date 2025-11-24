Mann nach Beleidigungen in Park getÃ¶tet: Mordanklage gegen 23-JÃ¤hrigen in Berlin

Justitia

Wegen der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park nach Beleidigungen in einem sozialen Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-JÃ¤hrigen erhoben. Der Beschuldigte habe den 28-JÃ¤hrigen am 22. Juni nachmittags im KÃ¶rnerpark in Berlin-NeukÃ¶lln mit einem Jagdmesser erstochen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in der Hauptstadt mit.



TÃ¤ter und Opfer sollen zuvor regelmÃ¤ÃŸig verbale Auseinandersetzungen mit wechselseitigen Beleidigungen gefÃ¼hrt haben - auch in Gruppentelefonaten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 23-JÃ¤hrige aus gekrÃ¤nkter Ehre und zur Bestrafung handelte. Angeklagt wird er daher wegen Mordes aus niedrigen BeweggrÃ¼nden.Â



AuÃŸerdem wirft die AnklagebehÃ¶rde dem Mann gemeinschaftliche gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung vor. Ende Mai 2025 soll er zusammen mit einem mitangeklagten 24-JÃ¤hrigen einen 21-jÃ¤hrigen Arbeitskollegen mit einem Messer attackiert und lebensgefÃ¤hrlich verletzt haben. Beide Beschuldigten bestreiten die TatvorwÃ¼rfe.Â