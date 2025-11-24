Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht "entscheidenden Schritt voran"

Delegationen der USA und der Ukraine bei GesprÃ¤chen in Genf

Bei den Ukraine-Beratungen in Genf ist nach Angaben aus Washington ein 'entscheidender Schritt voran' gelungen: Ergebnis der GesprÃ¤che sei ein 'aktualisierter und verfeinerter Friedensrahmen', erklÃ¤rten die USA und die Ukraine am Sonntag.

Bei den Ukraine-Beratungen in Genf ist nach Angaben aus Washington ein "entscheidender Schritt voran" gelungen: Ergebnis der GesprÃ¤che zwischen Vertretern der Ukraine, der USA und europÃ¤ischen Staaten sei ein "aktualisierter und verfeinerter Friedensrahmen", an dem in den kommenden Tagen weiter gearbeitet werde, teilten die USA und die Ukraine am spÃ¤ten Sonntag (Ortszeit) in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung mit. Ein letztendliches Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs mÃ¼sse zudem die SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine "vollstÃ¤ndig bewahren".



"Die GesprÃ¤che waren konstruktiv, zielgerichtet und respektvoll und unterstrichen das gemeinsame Engagement fÃ¼r einen gerechten und dauerhaften Frieden", heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung weiter. Es habe "bedeutende Fortschritte bei der AnnÃ¤herung der Positionen und der Identifizierung von klaren nÃ¤chsten Schritten" gegeben.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber den vor wenigen Tagen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs aufgenommen.Â



Die Ukraine und ihre VerbÃ¼ndeten drangen dabei auf eine Ãœberarbeitung des US-Plans: Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen undÂ Ã¼berschritt von Kiew seit langem formulierte rote Linien.Â So verlangte er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.Â



Nach den Verhandlungen Ã¼ber Ã„nderungen am US-Plan Ã¤uÃŸerte sich US-AuÃŸenminister Marco Rubio am Sonntag "sehr optimistisch", dass "sehr bald" eine Einigung erzielt werden kÃ¶nne. Bei den Treffen seien "enorme Fortschritte erzielt" worden. Es gebe aber noch einige Punkte, "an denen wir weiter arbeiten mÃ¼ssen", bevor der Vorschlag dem Kreml vorgelegt werden kÃ¶nne. Mit Blick auf die Forderung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, bis Donnerstag ein Ergebnis zu erzielen, sagte Rubio, er sei "sehr optimistisch, dass wir es in einer sehr angemessenen Zeitspanne, also sehr bald, schaffen".



Der ukrainische PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak hatte zuvor ebenfalls von "sehr guten Fortschritten" im Hinblick auf einen "gerechten und dauerhaften Frieden" gesprochen.



WÃ¤hrend die Delegationen in Genf verhandelten, flogen die russischen StreitkrÃ¤fte erneut Angriffe auf die Ukraine. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Charkiw wurden mindestens vier Menschen getÃ¶tet und 17 weitere verletzt. "Die UmstÃ¤nde sind wirklich schrecklich, wenn russische Truppen trotz der Verhandlungen zivile Objekte, zivile Infrastruktur und WohngebÃ¤ude angreifen und Menschen sterben â€“ das ist Horror", erklÃ¤rte Charkiws BÃ¼rgermeister Igor Terechow am spÃ¤ten Sonntagabend im Onlinedienst Telegram.



Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine nahe der russischen Grenze und war zu Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 die zweitgrÃ¶ÃŸte Stadt des Landes. Sie wird seit Monaten immer wieder Angriffen ausgesetzt.