Brennpunkte

RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen

  • dts - 24. November 2025, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
Norbert RÃ¶ttgen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen fordert eine entschlossene europÃ¤ische Antwort auf den Friedensplan der USA und eine UnterstÃ¼tzung der Ukraine auch ohne Einbeziehung Washingtons.

"Das ist offensichtlich unausweichlich und darum wird jetzt ein Datum absolut entscheidend: der 19. Dezember, an dem der EuropÃ¤ische Rat zusammenkommt, um Ã¼ber den Kredit fÃ¼r die Ukraine von 140 Milliarden zu sprechen, auf der Basis der russischen eingefrorenen VermÃ¶gen als Sicherheit. Das muss jetzt unbedingt kommen", sagte der Unions-Fraktionsvize im Playbook-Podcast von POLITICO (Montagsausgabe). "Das ist dann auch ein StÃ¼ck weit eigene europÃ¤ische SouverÃ¤nitÃ¤t, die darin ihren Ausdruck findet", so der CDU-Politiker weiter.

Er plÃ¤diert zudem fÃ¼r eine klare Sprache Europas gegen den Friedensplan der USA. "Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass das so deutlich auch gesagt werden muss. Mit Europa ist das nicht zu machen, weil wir ja unsere eigenen Interessen auf unsere eigenen Kosten verkaufen wÃ¼rden und nichts gewinnen, nur verlieren", so RÃ¶ttgen.

Man mÃ¼sse "in der Sache eindeutig sein, weil das ist ein 180-Grad-Kurswechsel. Das ist [â€¦] die Ãœbernahme russischer Positionen nahezu in Reinform. Und das muss auch so klar gesagt werden, dass das keine Basis ist und dass [â€¦] der Vertrauensschaden enorm groÃŸ [â€¦] und auch schwer reparabel ist", sagte der Verteidigungspolitiker.

Dennoch sprach RÃ¶ttgen von einer Notwendigkeit, die USA in den eigenen Reihen zu halten. "Nur der Westen gemeinsam kann das machen und stÃ¤rken. Und das ist jetzt eine VerÃ¤nderung der amerikanischen Position. Das mÃ¼ssen wir wieder korrigieren", so RÃ¶ttgen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht "entscheidenden Schritt voran"

    Bei den Ukraine-Beratungen in Genf ist nach Angaben aus Washington ein "entscheidender Schritt voran" gelungen: Ergebnis der GesprÃ¤che zwischen Vertretern der Ukraine, der USA

    Mehr
    Segelschiff kehrt nach tÃ¶dlichem Unfall an Brooklyn Bridge nach Mexiko zurÃ¼ck
    Segelschiff kehrt nach tÃ¶dlichem Unfall an Brooklyn Bridge nach Mexiko zurÃ¼ck

    Sechs Monate nach einem tÃ¶dlichen ZusammenstoÃŸ mit der Brooklyn Bridge in New York ist ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine nach Mexiko zurÃ¼ckgekehrt. Am Sonntag

    Mehr
    Wien plant
    Wien plant "gefÃ¤ngnisÃ¤hnliche Aufenthalte" fÃ¼r Unter-14-JÃ¤hrige

    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Ã–sterreichs Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) rechnet damit, dass die Zahl der Drohnen Ã¼ber FlughÃ¤fen und anderen gefÃ¤hrdeten Einrichtungen

    Mehr
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD
    Dodik-Vertrauter gewinnt PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien
    Dodik-Vertrauter gewinnt PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zu

    Mehr
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r

    Mehr
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union "abgehoben"

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab. "Die Rente ist

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts