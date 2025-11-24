RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen

Norbert RÃ¶ttgen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen fordert eine entschlossene europÃ¤ische Antwort auf den Friedensplan der USA und eine UnterstÃ¼tzung der Ukraine auch ohne Einbeziehung Washingtons.



"Das ist offensichtlich unausweichlich und darum wird jetzt ein Datum absolut entscheidend: der 19. Dezember, an dem der EuropÃ¤ische Rat zusammenkommt, um Ã¼ber den Kredit fÃ¼r die Ukraine von 140 Milliarden zu sprechen, auf der Basis der russischen eingefrorenen VermÃ¶gen als Sicherheit. Das muss jetzt unbedingt kommen", sagte der Unions-Fraktionsvize im Playbook-Podcast von POLITICO (Montagsausgabe). "Das ist dann auch ein StÃ¼ck weit eigene europÃ¤ische SouverÃ¤nitÃ¤t, die darin ihren Ausdruck findet", so der CDU-Politiker weiter.



Er plÃ¤diert zudem fÃ¼r eine klare Sprache Europas gegen den Friedensplan der USA. "Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass das so deutlich auch gesagt werden muss. Mit Europa ist das nicht zu machen, weil wir ja unsere eigenen Interessen auf unsere eigenen Kosten verkaufen wÃ¼rden und nichts gewinnen, nur verlieren", so RÃ¶ttgen.



Man mÃ¼sse "in der Sache eindeutig sein, weil das ist ein 180-Grad-Kurswechsel. Das ist [â€¦] die Ãœbernahme russischer Positionen nahezu in Reinform. Und das muss auch so klar gesagt werden, dass das keine Basis ist und dass [â€¦] der Vertrauensschaden enorm groÃŸ [â€¦] und auch schwer reparabel ist", sagte der Verteidigungspolitiker.



Dennoch sprach RÃ¶ttgen von einer Notwendigkeit, die USA in den eigenen Reihen zu halten. "Nur der Westen gemeinsam kann das machen und stÃ¤rken. Und das ist jetzt eine VerÃ¤nderung der amerikanischen Position. Das mÃ¼ssen wir wieder korrigieren", so RÃ¶ttgen.

