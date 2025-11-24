Lifestyle

Politologe will mehr Kompetenzen fÃ¼r deutsche Geheimdienste

  • dts - 24. November 2025, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Politologe will mehr Kompetenzen fÃ¼r deutsche Geheimdienste
Herfried MÃ¼nkler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Politikwissenschaftler Herfried MÃ¼nkler fordert mehr Kompetenzen fÃ¼r die deutschen Geheimdienste bei der Abwehr russischer Bedrohungen und russischer Sabotageaktionen. Deutschland solle "nicht nur den reaktiven Schutz stÃ¤rken, sondern auch Ã¼ber Gegenhandeln nachdenken", sagte MÃ¼nkler dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).

"Wenn wir das Ã¶ffentlich diskutieren, senden wir damit ein Signal an die Gegenseite, dass wir uns nicht mehr wie das dumme Schaf hinstellen und scheren lassen, sondern bereit sind, auch selbst die Initiative zu ergreifen, um die hybride KriegfÃ¼hrung Russlands zu begrenzen", fÃ¼gte der Bestseller-Autor hinzu. Er warnte: "Wenn wir nicht effektiv gegenhandeln, ermuntern wir die russische FÃ¼hrung geradezu, ihr Treiben fortzusetzen."

Die gegenwÃ¤rtig geltenden strengen Regeln fÃ¼r die Geheimdienste kÃ¶nne sich Deutschland "nicht mehr leisten", sagte MÃ¼nkler, diese stammten aus einer politisch vergangenen Welt: "Wenn wir uns heute internationale Machtbeziehungen realistisch ansehen, mÃ¼ssen wir feststellen: Der liberale Idealismus einer regelbasierten internationalen Ordnung hat sich als Illusion herausgestellt." Das Motiv, "die deutschen Dienste rechtlich bis ins Letzte regulieren zu wollen", sei auch "liberaler Idealismus" gewesen.

Statt einer "neuen Ã„ra des Kantischen Rechtspazifismus" sei aber "ein Zeitalter der geopolitischen MachtkÃ¤mpfe angebrochen", so der Wissenschaftler: "In diesen MachtkÃ¤mpfen mÃ¼ssen sich unsere Dienste behaupten kÃ¶nnen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SPD-Fraktionsvize warnt vor RentenÃ¤nderungen mit drastischen Folgen
    SPD-Fraktionsvize warnt vor RentenÃ¤nderungen mit drastischen Folgen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt warnt in der Rentendebatte davor, bei Forderungen nach Ã„nderungen am Rentenpaket

    Mehr
    Bilger ruft Koalition zu Kompromissen auf
    Bilger ruft Koalition zu Kompromissen auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die Koalitionsparteien zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag zu mehr

    Mehr
    Jusos werfen Merz gesellschaftliche Spaltung vor
    Jusos werfen Merz gesellschaftliche Spaltung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer (SPD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) chaotische AmtsfÃ¼hrung und eine zunehmende Spaltung

    Mehr
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht "entscheidenden Schritt voran"
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zu

    Mehr
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r

    Mehr
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union "abgehoben"

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab. "Die Rente ist

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts