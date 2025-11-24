Politologe will mehr Kompetenzen fÃ¼r deutsche Geheimdienste

Herfried MÃ¼nkler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Politikwissenschaftler Herfried MÃ¼nkler fordert mehr Kompetenzen fÃ¼r die deutschen Geheimdienste bei der Abwehr russischer Bedrohungen und russischer Sabotageaktionen. Deutschland solle "nicht nur den reaktiven Schutz stÃ¤rken, sondern auch Ã¼ber Gegenhandeln nachdenken", sagte MÃ¼nkler dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



"Wenn wir das Ã¶ffentlich diskutieren, senden wir damit ein Signal an die Gegenseite, dass wir uns nicht mehr wie das dumme Schaf hinstellen und scheren lassen, sondern bereit sind, auch selbst die Initiative zu ergreifen, um die hybride KriegfÃ¼hrung Russlands zu begrenzen", fÃ¼gte der Bestseller-Autor hinzu. Er warnte: "Wenn wir nicht effektiv gegenhandeln, ermuntern wir die russische FÃ¼hrung geradezu, ihr Treiben fortzusetzen."



Die gegenwÃ¤rtig geltenden strengen Regeln fÃ¼r die Geheimdienste kÃ¶nne sich Deutschland "nicht mehr leisten", sagte MÃ¼nkler, diese stammten aus einer politisch vergangenen Welt: "Wenn wir uns heute internationale Machtbeziehungen realistisch ansehen, mÃ¼ssen wir feststellen: Der liberale Idealismus einer regelbasierten internationalen Ordnung hat sich als Illusion herausgestellt." Das Motiv, "die deutschen Dienste rechtlich bis ins Letzte regulieren zu wollen", sei auch "liberaler Idealismus" gewesen.



Statt einer "neuen Ã„ra des Kantischen Rechtspazifismus" sei aber "ein Zeitalter der geopolitischen MachtkÃ¤mpfe angebrochen", so der Wissenschaftler: "In diesen MachtkÃ¤mpfen mÃ¼ssen sich unsere Dienste behaupten kÃ¶nnen."

