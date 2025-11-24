Segelschiff kehrt nach tÃ¶dlichem Unfall an Brooklyn Bridge nach Mexiko zurÃ¼ck

Die "CuauhtÃ©moc" im Hafen von Veracruz

Sechs Monate nach einem tÃ¶dlichen ZusammenstoÃŸ mit der Brooklyn Bridge in New York ist ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine nach Mexiko zurÃ¼ckgekehrt.

Sechs Monate nach einem tÃ¶dlichen ZusammenstoÃŸ mit der Brooklyn Bridge in New York ist ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine nach Mexiko zurÃ¼ckgekehrt. Am Sonntag (Ortszeit) legte der Dreimaster "CuauhtÃ©moc" im Hafen von Veracruz an. Mexikos PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum wÃ¼rdigte in einer offiziellen Zeremonie auf der SchiffsbrÃ¼cke zwei Matrosen, die bei dem UnglÃ¼ck im Mai ums Leben gekommen waren.



Am 17. Mai war die festlich beleuchtete "CuauhtÃ©moc" vor den Augen zahlreicher entsetzter Passanten rÃ¼ckwÃ¤rts auf die Brooklyn Bridge zugetrieben und mit dem Ãœberbau der BrÃ¼cke kollidiert. Dabei knickten die drei Masten des Schiffes ab. Zum UnglÃ¼ckszeitpunkt befanden sich 277 Menschen an Bord des Schiffes. 19 wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Zwei Matrosen erlagen spÃ¤ter ihren Verletzungen.



Ermittlungen zum UnglÃ¼ckshergang wurden sowohl von Seiten der USA als auch von Mexiko eingeleitet. Nach vorlÃ¤ufigen Angaben der New Yorker Polizei fiel offenbar kurz vor dem UnglÃ¼ck der Antrieb des Schiffes aus.



Die Brooklyn Bridge - eine der groÃŸen Touristenattraktionen von New York - trug keine grÃ¶ÃŸeren SchÃ¤den davon. Sie wurde nur kurz fÃ¼r den Verkehr geschlossen. Die BrÃ¼cke Ã¼berquert den East River und verbindet dabei die Stadtteile Manhattan und Brooklyn. Der Bau begann 1869 und wurde 1883 fertiggestellt.