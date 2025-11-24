SPD-Fraktionsvize warnt vor RentenÃ¤nderungen mit drastischen Folgen

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt warnt in der Rentendebatte davor, bei Forderungen nach Ã„nderungen am Rentenpaket die konkreten Folgen fÃ¼r jetzige und kÃ¼nftige Rentner zu Ã¼bersehen.



"Man darf nicht vergessen, dass fÃ¼r den GroÃŸteil der Rentnerinnen und Rentner die gesetzliche Rente die einzige Einnahmequelle ist", sagte Schmidt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "FÃ¼r die ist das kein akademischer Streit um ein Prozent mehr oder weniger, da geht es ganz konkret darum, ob die sich mit ihrer Rente die Miete, die Lebensmittel und was sonst noch alles so anfÃ¤llt, leisten kÃ¶nnen." Wer jahrzehntelang BeitrÃ¤ge gezahlt habe, mÃ¼sse auf dieses Versprechen vertrauen kÃ¶nnen.



Wie die Funke-Zeitungen unter Berufung auf ein Expertenpapier aus Regierungskreisen berichten, hÃ¤tte eine von Kritikern geforderte Ã„nderung der RegierungsplÃ¤ne im Rentenpaket in spÃ¤teren Jahren tatsÃ¤chlich spÃ¼rbare Konsequenzen. Danach sorgt die im Gesetzentwurf bis 2031 vorgesehene Haltelinie zur Sicherung des Rentenniveaus nach jetzigem Stand dafÃ¼r, dass beispielsweise eine Rente von monatlich 1.500 Euro mit Haltelinie zum 1. Juli 2031 um rund 33 Euro hÃ¶her ausfÃ¤llt als ohne diese Linie. Ãœber das Jahr gerechnet bedeute dies 400 Euro mehr an Rente, heiÃŸt es in dem Expertenpapier: "Die Rente fÃ¤llt mit Haltelinie grundsÃ¤tzlich zwei Prozent hÃ¶her aus als ohne."



Nach den RegierungsplÃ¤nen soll die so erreichte Stabilisierung in weiteren Jahren erhalten bleiben, auch wenn die Haltelinie dann auslÃ¤uft. Das 2031 erreichte Rentenniveau soll der Ausgangspunkt fÃ¼r die weitere Rentenentwicklung sein, das danach langsam sinkende Rentenniveau soll jeweils einen Prozentpunkt hÃ¶her liegen, als es ohne Reform der Fall wÃ¤re. Dieser Punkt ist aber in der Union umstritten. Die Junge Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wehrt sich dagegen, dass das 2031 mit der Haltelinie erreichte Niveau zum Ausgangspunkt fÃ¼r die weitere Entwicklung der Rente genommen wird. Der eine Prozentpunkt, um den das Niveau danach hÃ¶her als ohne Reform liegen solle, koste bis zu 15 Milliarden jÃ¤hrlich aus Steuermitteln, das sei auf Dauer nicht finanzierbar. Die SPD lehnt aber jede Ã„nderung des Gesetzentwurfs ab, Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich auf ihre Seite gestellt.

