Bilger ruft Koalition zu Kompromissen auf

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die Koalitionsparteien zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen.



In den ersten sieben Monaten der Koalition habe man "trotz mancher Debatten in den Fraktionen am Ende immer Mehrheiten fÃ¼r unsere Vorhaben zusammenbekommen", sagte Bilger der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Darauf lÃ¤sst sich aufbauen, aber Bereitschaft zum Kompromiss gehÃ¶rt auch immer dazu - in der Union und in der SPD."



Mit dem Haushalt 2026 wÃ¼rden vereinbarte Entlastungen und Reformen konkret. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Wirtschaft durch unsere Politik zu stÃ¤rken", ergÃ¤nzte Bilger. Dazu habe man im Koalitionsvertrag einiges vereinbart, das nun weiter konsequent umgesetzt werden mÃ¼sse. "Zu weiteren notwendigen Reformen bleiben wir im GesprÃ¤ch und nutzen dazu auch die Arbeit von Experten in Kommissionen", so Bilger.

