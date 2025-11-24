Berlin (dts Nachrichtenagentur) - UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die Koalitionsparteien zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen.
In den ersten sieben Monaten der Koalition habe man "trotz mancher Debatten in den Fraktionen am Ende immer Mehrheiten fÃ¼r unsere Vorhaben zusammenbekommen", sagte Bilger der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Darauf lÃ¤sst sich aufbauen, aber Bereitschaft zum Kompromiss gehÃ¶rt auch immer dazu - in der Union und in der SPD."
Mit dem Haushalt 2026 wÃ¼rden vereinbarte Entlastungen und Reformen konkret. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Wirtschaft durch unsere Politik zu stÃ¤rken", ergÃ¤nzte Bilger. Dazu habe man im Koalitionsvertrag einiges vereinbart, das nun weiter konsequent umgesetzt werden mÃ¼sse. "Zu weiteren notwendigen Reformen bleiben wir im GesprÃ¤ch und nutzen dazu auch die Arbeit von Experten in Kommissionen", so Bilger.
Lifestyle
Bilger ruft Koalition zu Kompromissen auf
- dts - 24. November 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die Koalitionsparteien zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer (SPD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) chaotische AmtsfÃ¼hrung und eine zunehmende SpaltungMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schlieÃŸt eine dritte Amtszeit als Landesinnenminister nicht aus. "Wenn der WÃ¤hler das entscheidet undMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland gibt mittlerweile mehr Geld fÃ¼r die soziale Sicherung aus als die Gruppe der nordischen LÃ¤nder DÃ¤nemark, Schweden, Norwegen,Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will wieder mehr Arzneimittelproduktion nach Deutschland zurÃ¼ckholen und damit LieferengpÃ¤sse verhindern helfen sowie ArbeitsplÃ¤tzeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr