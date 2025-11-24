Jusos werfen Merz gesellschaftliche Spaltung vor

Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer (SPD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) chaotische AmtsfÃ¼hrung und eine zunehmende Spaltung der BevÃ¶lkerung vor.



"Seine AmtsfÃ¼hrung ist ziemlich wirr", sagte TÃ¼rmer der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Friedrich Merz ist ein Chaos-Kanzler. Nicht mal seine eigenen Abgeordneten hat er unter Kontrolle." Statt das Land zu einen, spalte er die Menschen zunehmend mit seinen rhetorischen AusfÃ¤llen. "Das muss er dringend abstellen", forderte der Juso-Vorsitzende. "Wenn er selbst nicht draufkommt, mÃ¼ssen es ihm andere sagen. Zur Not die SPD-Leute am Kabinettstisch", sagte TÃ¼rmer.



Zudem warnte er die Union vor einem Koalitionsbruch oder einer Zusammenarbeit mit der AfD. "Alle in der Union, die mit der Idee von Minderheitsregierung oder schwarz-blauen Konstellationen fantasieren, spielen mit dem Feuer", so der Juso-Chef. "Ich kann nur hoffen, dass es noch genug Menschen in der CDU- und CSU-Spitze und in den unionsgefÃ¼hrten Ministerien gibt, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben."

