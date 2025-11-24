Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer (SPD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) chaotische AmtsfÃ¼hrung und eine zunehmende Spaltung der BevÃ¶lkerung vor.
"Seine AmtsfÃ¼hrung ist ziemlich wirr", sagte TÃ¼rmer der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Friedrich Merz ist ein Chaos-Kanzler. Nicht mal seine eigenen Abgeordneten hat er unter Kontrolle." Statt das Land zu einen, spalte er die Menschen zunehmend mit seinen rhetorischen AusfÃ¤llen. "Das muss er dringend abstellen", forderte der Juso-Vorsitzende. "Wenn er selbst nicht draufkommt, mÃ¼ssen es ihm andere sagen. Zur Not die SPD-Leute am Kabinettstisch", sagte TÃ¼rmer.
Zudem warnte er die Union vor einem Koalitionsbruch oder einer Zusammenarbeit mit der AfD. "Alle in der Union, die mit der Idee von Minderheitsregierung oder schwarz-blauen Konstellationen fantasieren, spielen mit dem Feuer", so der Juso-Chef. "Ich kann nur hoffen, dass es noch genug Menschen in der CDU- und CSU-Spitze und in den unionsgefÃ¼hrten Ministerien gibt, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben."
Lifestyle
Jusos werfen Merz gesellschaftliche Spaltung vor
24. November 2025
.
