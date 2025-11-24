Reul schlieÃŸt dritte Amtszeit als NRW-Innenminister nicht aus

Herbert Reul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schlieÃŸt eine dritte Amtszeit als Landesinnenminister nicht aus. "Wenn der WÃ¤hler das entscheidet und Hendrik WÃ¼st das auch mÃ¶chte, dann entscheide ich mich, ob ich es mache", sagte Reul (CDU) der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Ich glaube, noch ist es nicht verboten, lÃ¤nger zu arbeiten." Im FrÃ¼hjahr 2027 sind Landtagswahlen in NRW.



Mit Blick auf die JugendkriminalitÃ¤t in NRW will Reul derweil keine Entwarnung geben. "Die aktuellen Zahlen zeigen zwar einen RÃ¼ckgang, dennoch gibt es Ausnahmen, insbesondere bei Gewaltdelikten. Hier kann keine Entwarnung gegeben werden", sagte Reul der Zeitung. "Auch wenn die Gesamtzahlen sinken, gibt es speziell bei den weiblichen TatverdÃ¤chtigen einen steigenden Trend in den vergangenen Jahren, was darauf hindeutet, dass MÃ¤dchen zunehmend straffÃ¤llig werden und die Gewaltbereitschaft grÃ¶ÃŸer wird", so Reul.



Laut dem noch unverÃ¶ffentlichten Lagebild zur JugendkriminalitÃ¤t in NRW sank die Gesamtzahl der TatverdÃ¤chtigen unter 21 Jahren zuletzt um 7,4 Prozent von 107.962 auf 99.984. Auch im Zehnjahresvergleich ergibt sich demnach ein Ã¤hnliches Bild. So ging die Zahl der U21-TatverdÃ¤chtigen im Vergleich zu 2015 um 6,1 Prozent zurÃ¼ck - von damals 106.497.



Laut Lagebild stieg der Anteil der weiblichen Unter-21-JÃ¤hrigen unter den TatverdÃ¤chtigen in den vergangenen zehn Jahren von 26,3 Prozent im Jahr 2015 auf nunmehr 28 Prozent; der Anteil der mÃ¤nnlichen in der Altersgruppe war folglich von 73,7 Prozent im Jahr 2015 auf 72 Prozent im Jahr 2024 rÃ¼cklÃ¤ufig. Bei den begangenen Straftaten handelte es sich grÃ¶ÃŸtenteils um Drogendelikte, KÃ¶rperverletzungen, LadendiebstÃ¤hle sowie Sexualdelikte - insbesondere um kinderpornografische Inhalte. Viele Straftaten wurden zudem im Internet begangen. Zudem werden deutlich mehr Lehrer in Schulen attackiert. So wurden im Lagebild 837 LehrkrÃ¤fte als Opfer erfasst - ein Anstieg um rund 33 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.



Gleichzeitig scheinen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer brutaler zu werden. So gab es 2,5 Prozent mehr KÃ¶rperverletzungen als im Vorjahr - die Zahl stieg von 27.031 auf 27.705.

