Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben

  • dts - 24. November 2025
Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben
Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland gibt mittlerweile mehr Geld fÃ¼r die soziale Sicherung aus als die Gruppe der nordischen LÃ¤nder DÃ¤nemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island. Das geht aus einer noch unverÃ¶ffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Montagsausgabe berichtet.

Demnach entfielen 41 Prozent der staatlichen Gesamtausgaben in Deutschland im Jahr 2023 auf Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie soziale Leistungen wie das BÃ¼rgergeld. In den nordischen LÃ¤ndern lag die Quote dagegen bei insgesamt 40 Prozent. Der Durchschnitt der EU-LÃ¤nder liegt laut Studie bei 39 Prozent. In den Benelux-LÃ¤ndern Belgien, Niederlande und Luxemburg seien es 38 Prozent.

Das arbeitgebernahe Institut kommt mit seiner Studie unmittelbar vor Beginn der Haushaltswoche im Bundestag und vor wichtigen Koalitionsverhandlungen Ã¼ber das Rentenpaket heraus. Am Dienstag wird Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) den Bundeshaushalt 2026 im Parlament verteidigen. Der Etat sieht eine Neuverschuldung von 98 Milliarden Euro im Kernhaushalt und eine zusÃ¤tzliche Kreditaufnahme fÃ¼r die Sonderetats fÃ¼r Infrastruktur sowie fÃ¼r die Bundeswehr in Ã¤hnlicher HÃ¶he vor, sodass sich eine Gesamtverschuldung von 180 Milliarden Euro ergibt.

Anteilig am Bruttoinlandsprodukt liegen die nordischen LÃ¤nder bei den Sozialausgaben allerdings noch knapp vor Deutschland (jeweils 20 Prozent), dem EU-Durchschnitt (19 Prozent), den Benelux-LÃ¤ndern (18 Prozent). Seit der Coronakrise sei die deutsche Staatsquote insgesamt - das ist der Anteil der staatlichen Ausgaben an der Wirtschaftsleistung - stark gewachsen, so das Institut.

"Mit 41 Prozent der Gesamtausgaben wendet Deutschland gegenwÃ¤rtig mehr fÃ¼r die soziale Sicherung auf als die Vergleichsgruppen, und somit insbesondere auch mehr als die fÃ¼r ihre ausgeprÃ¤gten Sozialsysteme bekannten nordischen LÃ¤nder", heiÃŸt es in der Studie. "Knapp die HÃ¤lfte dieser Mittel entfÃ¤llt auf die Alterssicherung, womit Deutschland einen mittleren Platz einnimmt. Bei den Ausgaben fÃ¼r das Gesundheitswesen liegt Deutschland mit 16 Prozent der Gesamtausgaben gemeinsam mit den Benelux- und den nordischen LÃ¤ndern an der Spitze."

FÃ¼r Bildung gibt Deutschland hingegen nur 9,3 Prozent der Gesamtausgaben aus - fast die HÃ¤lfte weniger als Ã–sterreich und die Schweiz, so die Studie. Bei Ã¶ffentlichen Investitionen sei Deutschland mit 5,9 Prozent das Schlusslicht. Allerdings dÃ¼rfte sich dies nun durch das Infrastruktur-SondervermÃ¶gen Ã¤ndern. Bei den Ausgaben fÃ¼r Gesundheit liegt Deutschland mit 16 Prozent der gesamten Ausgaben gemeinsam mit den Benelux- und den nordischen LÃ¤ndern an der Spitze. Zugleich stiegen die Verwaltungsausgaben auf elf Prozent, ein internationaler Spitzenwert.

