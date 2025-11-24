Ataman verlangt lÃ¤ngere Beschwerdefristen bei Diskriminierung

Ferda Ataman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Ataman, fordert, die Beschwerdefrist bei Diskriminierung von zwei auf zwÃ¶lf Monate zu verlÃ¤ngern.



"Wer diskriminiert wird, braucht Zeit - und keinen Zeitdruck", sagte Ataman dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "WÃ¤hrend Menschen in den meisten europÃ¤ischen LÃ¤ndern eine Frist von drei bis fÃ¼nf Jahren haben, um sich gegen eine Diskriminierung zu wehren, sind es in Deutschland nur zwei Monate. Ich plÃ¤diere fÃ¼r eine Frist von mindestens zwÃ¶lf Monaten. Dann kÃ¶nnen Menschen auch in Deutschland das Erlebte verarbeiten, sich beraten lassen und Ã¼berlegte Entscheidungen treffen."



Ataman bezeichnete dies als hilfreich, auch fÃ¼r die LÃ¶sung von Konflikten. "Die kurze Frist eskaliert Konflikte, vor allem gegenÃ¼ber dem Arbeitgeber. Einige fÃ¼hlen sich genÃ¶tigt, schnell zu klagen, obwohl sie lieber eine auÃŸergerichtliche LÃ¶sung mÃ¶chten. Eine lÃ¤ngere Frist wÃ¼rde Betroffenen und Unternehmen helfen, weil sie mehr Zeit fÃ¼r LÃ¶sungen bietet, um nicht vor Gericht zu landen", sagte sie.



Als Beispiel nannte die Antidiskriminierungsbeauftragte FÃ¤lle von sexueller BelÃ¤stigung. Hier gebe es Ungleichbehandlungen. "Bei einem Verkehrsunfall haben Menschen drei Jahre Zeit, rechtliche Schritte einzuleiten, bei sexueller BelÃ¤stigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz nur zwei Monate - wie kann das sein?", sagte Ataman.



Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sieht vor, dass Menschen ihre AnsprÃ¼che innerhalb von zwei Monaten nach einem Vorfall geltend machen mÃ¼ssen, indem sie von den Verantwortlichen beispielsweise Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz oder EntschÃ¤digung fordern. Wird die Frist versÃ¤umt, erlÃ¶schen die AnsprÃ¼che dauerhaft - unabhÃ¤ngig davon, wie gravierend die Diskriminierung war. Das AGG regelt allein Situationen am Arbeitsplatz sowie bei der Nutzung von privaten Dienstleistungen und GÃ¼tern. Staatliches Handeln ist davon nicht erfasst.

