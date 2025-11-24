Kretschmer hÃ¤lt Debatte Ã¼ber Umgang mit AfD fÃ¼r nicht hilfreich

Michael Kretschmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte Ã¼ber eine mÃ¶gliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD als nicht hilfreich bezeichnet.



"Es bringt nichts, immer nur Ã¼ber den Umgang mit der AfD zu reden", sagte Kretschmer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Wichtig sei, die GrÃ¼nde fÃ¼r ihr Erstarken zu erkennen. "Wir mÃ¼ssen die Themen lÃ¶sen, die die BevÃ¶lkerung umtreiben", sagte Kretschmer. "Nur dann kommt Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurÃ¼ck. Brandmauern helfen uns nicht weiter."



Seine Haltung zu einer Partei, die nicht nur in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft sei, sei klar. "Da braucht man mit mir nicht weiter drÃ¼ber reden - ich habe gezeigt, wie ich das sehe." Kretschmer regiert in Sachsen mit einer Minderheitsregierung aus CDU und SPD.

