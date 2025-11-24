Kretschmer hÃ¤lt Debatte Ã¼ber Umgang mit AfD fÃ¼r nicht hilfreich

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte Ã¼ber eine mÃ¶gliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD als nicht hilfreich bezeichnet.
"Es bringt nichts, immer nur Ã¼ber den Umgang mit der AfD zu reden", sagte Kretschmer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Wichtig sei, die GrÃ¼nde fÃ¼r ihr Erstarken zu erkennen. "Wir mÃ¼ssen die Themen lÃ¶sen, die die BevÃ¶lkerung umtreiben", sagte Kretschmer. "Nur dann kommt Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurÃ¼ck. Brandmauern helfen uns nicht weiter."
Seine Haltung zu einer Partei, die nicht nur in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft sei, sei klar. "Da braucht man mit mir nicht weiter drÃ¼ber reden - ich habe gezeigt, wie ich das sehe." Kretschmer regiert in Sachsen mit einer Minderheitsregierung aus CDU und SPD.
Kretschmer hält Debatte über Umgang mit AfD für nicht hilfreich
24. November 2025
