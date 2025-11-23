Chinas MinisterprÃ¤sident lobt Bundesregierung

Lifestyle

Chinas Ministerpräsident lobt Bundesregierung

  23. November 2025, 18:57 Uhr
Friedrich Merz und Li Qiang am 23.11.2025

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Chinas MinisterprÃ¤sident Li Qiang hat die Bundesregierung gelobt. Die China-Politik Deutschlands sei "rational und pragmatisch", soll Li am Sonntag Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dem bilateralen Treffen der beiden am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg gesagt haben, wie chinesische Staatsmedien meldeten.

Li habe sich auÃŸerdem "zuversichtlich" gezeigt, "dass Deutschland die bestehenden Hindernisse und den Druck bei der FÃ¶rderung der bilateralen Beziehungen Ã¼berwinden" werde, hieÃŸ es in einem Bericht der staatlichen Agentur Xinhua. Er rief Deutschland demnach dazu auf, sich auf "gemeinsame Interessen zu konzentrieren und die Grundlage der Zusammenarbeit zu festigen".

Wie der Kanzler darauf reagiert hat, wurde zunÃ¤chst nicht Ã¼berliefert. Deutsche Bundesregierungen haben traditionell ein ambivalentes VerhÃ¤ltnis zu China. Einerseits gibt es aus Berlin immer wieder Kritik, andererseits ist Deutschland auf wirtschaftliche Zusammenarbeit angewiesen.

