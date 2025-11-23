Lifestyle

Merz hat keinen Zweifel an Einigung im Rentenstreit

  • dts - 23. November 2025, 18:49 Uhr
Bild vergrößern: Merz hat keinen Zweifel an Einigung im Rentenstreit
Friedrich Merz am 23.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach eigener Aussage keinen Zweifel daran, dass es zu einer Einigung in der schwarz-roten Koalition beim Streit um die Rente kommt.

Der Kanzler sagte am Sonntagnachmittag dem TV-Sender "Welt" beim G20-Gipfel in Johannesburg: "Wir fÃ¼hren die GesprÃ¤che so, dass wir zu einem guten gemeinsamen Ergebnis kommen." Damit reagierte Merz auf die Frage, ob er mÃ¶glicherweise die Abstimmung Ã¼ber das Rentenpaket mit der Vertrauensfrage verbinden werde.

Ã„nderungen an dem vom Kabinett beschlossenen Rentenpaket sind fÃ¼r den Kanzler wohl nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er an dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung festhalte oder ob sich noch etwas Ã¤ndern kÃ¶nne, sagte Merz: "Der Vorschlag liegt im Bundestag und liegt dort zur Abstimmung. Und bis dahin werden wir weitere GesprÃ¤che fÃ¼hren."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Chinas MinisterprÃ¤sident lobt Bundesregierung
    Chinas MinisterprÃ¤sident lobt Bundesregierung

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Chinas MinisterprÃ¤sident Li Qiang hat die Bundesregierung gelobt. Die China-Politik Deutschlands sei "rational und pragmatisch", soll Li

    Mehr
    WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform
    WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) fordert eine umfassende Staatsreform in Deutschland. "Unser Staat muss schneller

    Mehr
    FÃ¼hrende Ã–konomen fordern RÃ¼cknahme des Rentenpakets
    FÃ¼hrende Ã–konomen fordern RÃ¼cknahme des Rentenpakets

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 21 namhafte Ã–konomen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen dringen darauf, dass die Bundesregierung das geplante Rentenpaket vollstÃ¤ndig

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    SPD will Deutschland wieder zur
    SPD will Deutschland wieder zur "Apotheke der Welt" machen
    Ex-PrÃ¤sident Wulff: Merz'
    Ex-PrÃ¤sident Wulff: Merz' "Stadtbild"-Ã„uÃŸerung ist absolut missglÃ¼ckt
    Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthÃ¤lt viele
    Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthÃ¤lt viele "PrioritÃ¤ten" der Ukraine

    Top Meldungen

    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum

    Mehr
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts