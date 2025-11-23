Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach eigener Aussage keinen Zweifel daran, dass es zu einer Einigung in der schwarz-roten Koalition beim Streit um die Rente kommt.
Der Kanzler sagte am Sonntagnachmittag dem TV-Sender "Welt" beim G20-Gipfel in Johannesburg: "Wir fÃ¼hren die GesprÃ¤che so, dass wir zu einem guten gemeinsamen Ergebnis kommen." Damit reagierte Merz auf die Frage, ob er mÃ¶glicherweise die Abstimmung Ã¼ber das Rentenpaket mit der Vertrauensfrage verbinden werde.
Ã„nderungen an dem vom Kabinett beschlossenen Rentenpaket sind fÃ¼r den Kanzler wohl nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er an dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung festhalte oder ob sich noch etwas Ã¤ndern kÃ¶nne, sagte Merz: "Der Vorschlag liegt im Bundestag und liegt dort zur Abstimmung. Und bis dahin werden wir weitere GesprÃ¤che fÃ¼hren."
Lifestyle
Merz hat keinen Zweifel an Einigung im Rentenstreit
- dts - 23. November 2025, 18:49 Uhr
.
