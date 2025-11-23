WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform

Hendrik WÃ¼st (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) fordert eine umfassende Staatsreform in Deutschland. "Unser Staat muss schneller und leistungsfÃ¤higer werden", sagte WÃ¼st der "Welt" (Montagsausgabe). Fast drei Viertel der BÃ¼rger hÃ¤tten das Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates verloren - Tendenz steigend.



"Diese Entwicklung besorgt sehr", so der Regierungschef des bevÃ¶lkerungsreichsten Bundeslandes. "NatÃ¼rlich haben wir keine Staatskrise, aber viele BÃ¼rger nehmen aktuell eine Staatsfunktionskrise wahr. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die globalen wie gesellschaftlichen Herausforderungen eine politische HandlungsfÃ¤higkeit erfordern, wie dies nur selten zuvor der Fall gewesen ist."



Es sei die Verantwortung aller politischen Ebenen, zusammenzuwirken, um den Staat umfÃ¤nglich funktionieren zu lassen, so WÃ¼st. Es sei deshalb richtig, dass Bund und LÃ¤nder sich gemeinsam zum Ziel gesetzt hÃ¤tten, bei der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) am 4. Dezember in Berlin eine "Modernisierungsagenda" fÃ¼r Deutschland zu verabschieden.



Wenige Tage vorher, am 1. Dezember, plant WÃ¼st mit Vertretern von Bund und Land einen Expertenaustausch auf einer Konferenz in der Hauptstadt. Dadurch solle deutlich werden: "Nur wenn die unterschiedlichen Ebenen gemeinsam den Mut zu einem echten MentalitÃ¤tswechsel haben, kann die Modernisierung unseres Staates gelingen." Mit dabei seien der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD), der ehemalige Kanzleramtsminister Thomas de MaiziÃ¨re (CDU) und die einstige Verlagsmanagerin Julia JÃ¤kel.



Wenn Bund und LÃ¤nder bewiesen, dass sie den Mut hÃ¤tten, die Ideen der Initiative auch aufzugreifen, "kann die Modernisierungsagenda zu einem Befreiungsschlag fÃ¼r unsere Wirtschaft und unsere Verwaltung werden", sagte WÃ¼st. "Das bringt mehr Tempo und damit wieder neues Vertrauen der Menschen in die HandlungsfÃ¤higkeit unseres Staates."

