WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) fordert eine umfassende Staatsreform in Deutschland. "Unser Staat muss schneller und leistungsfÃ¤higer werden", sagte WÃ¼st der "Welt" (Montagsausgabe). Fast drei Viertel der BÃ¼rger hÃ¤tten das Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates verloren - Tendenz steigend.
"Diese Entwicklung besorgt sehr", so der Regierungschef des bevÃ¶lkerungsreichsten Bundeslandes. "NatÃ¼rlich haben wir keine Staatskrise, aber viele BÃ¼rger nehmen aktuell eine Staatsfunktionskrise wahr. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die globalen wie gesellschaftlichen Herausforderungen eine politische HandlungsfÃ¤higkeit erfordern, wie dies nur selten zuvor der Fall gewesen ist."
Es sei die Verantwortung aller politischen Ebenen, zusammenzuwirken, um den Staat umfÃ¤nglich funktionieren zu lassen, so WÃ¼st. Es sei deshalb richtig, dass Bund und LÃ¤nder sich gemeinsam zum Ziel gesetzt hÃ¤tten, bei der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) am 4. Dezember in Berlin eine "Modernisierungsagenda" fÃ¼r Deutschland zu verabschieden.
Wenige Tage vorher, am 1. Dezember, plant WÃ¼st mit Vertretern von Bund und Land einen Expertenaustausch auf einer Konferenz in der Hauptstadt. Dadurch solle deutlich werden: "Nur wenn die unterschiedlichen Ebenen gemeinsam den Mut zu einem echten MentalitÃ¤tswechsel haben, kann die Modernisierung unseres Staates gelingen." Mit dabei seien der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD), der ehemalige Kanzleramtsminister Thomas de MaiziÃ¨re (CDU) und die einstige Verlagsmanagerin Julia JÃ¤kel.
Wenn Bund und LÃ¤nder bewiesen, dass sie den Mut hÃ¤tten, die Ideen der Initiative auch aufzugreifen, "kann die Modernisierungsagenda zu einem Befreiungsschlag fÃ¼r unsere Wirtschaft und unsere Verwaltung werden", sagte WÃ¼st. "Das bringt mehr Tempo und damit wieder neues Vertrauen der Menschen in die HandlungsfÃ¤higkeit unseres Staates."
Lifestyle
WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform
- dts - 23. November 2025, 16:05 Uhr
.
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) fordert eine umfassende Staatsreform in Deutschland. "Unser Staat muss schneller und leistungsfÃ¤higer werden", sagte WÃ¼st der "Welt" (Montagsausgabe). Fast drei Viertel der BÃ¼rger hÃ¤tten das Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates verloren - Tendenz steigend.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 21 namhafte Ã–konomen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen dringen darauf, dass die Bundesregierung das geplante Rentenpaket vollstÃ¤ndigMehr
Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li QiangMehr
In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in denMehr