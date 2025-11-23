Lifestyle

WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform

  • dts - 23. November 2025, 16:05 Uhr
Bild vergrößern: WÃ¼st will groÃŸe Staatsreform
Hendrik WÃ¼st (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) fordert eine umfassende Staatsreform in Deutschland. "Unser Staat muss schneller und leistungsfÃ¤higer werden", sagte WÃ¼st der "Welt" (Montagsausgabe). Fast drei Viertel der BÃ¼rger hÃ¤tten das Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates verloren - Tendenz steigend.

"Diese Entwicklung besorgt sehr", so der Regierungschef des bevÃ¶lkerungsreichsten Bundeslandes. "NatÃ¼rlich haben wir keine Staatskrise, aber viele BÃ¼rger nehmen aktuell eine Staatsfunktionskrise wahr. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die globalen wie gesellschaftlichen Herausforderungen eine politische HandlungsfÃ¤higkeit erfordern, wie dies nur selten zuvor der Fall gewesen ist."

Es sei die Verantwortung aller politischen Ebenen, zusammenzuwirken, um den Staat umfÃ¤nglich funktionieren zu lassen, so WÃ¼st. Es sei deshalb richtig, dass Bund und LÃ¤nder sich gemeinsam zum Ziel gesetzt hÃ¤tten, bei der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) am 4. Dezember in Berlin eine "Modernisierungsagenda" fÃ¼r Deutschland zu verabschieden.

Wenige Tage vorher, am 1. Dezember, plant WÃ¼st mit Vertretern von Bund und Land einen Expertenaustausch auf einer Konferenz in der Hauptstadt. Dadurch solle deutlich werden: "Nur wenn die unterschiedlichen Ebenen gemeinsam den Mut zu einem echten MentalitÃ¤tswechsel haben, kann die Modernisierung unseres Staates gelingen." Mit dabei seien der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD), der ehemalige Kanzleramtsminister Thomas de MaiziÃ¨re (CDU) und die einstige Verlagsmanagerin Julia JÃ¤kel.

Wenn Bund und LÃ¤nder bewiesen, dass sie den Mut hÃ¤tten, die Ideen der Initiative auch aufzugreifen, "kann die Modernisierungsagenda zu einem Befreiungsschlag fÃ¼r unsere Wirtschaft und unsere Verwaltung werden", sagte WÃ¼st. "Das bringt mehr Tempo und damit wieder neues Vertrauen der Menschen in die HandlungsfÃ¤higkeit unseres Staates."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    FÃ¼hrende Ã–konomen fordern RÃ¼cknahme des Rentenpakets
    FÃ¼hrende Ã–konomen fordern RÃ¼cknahme des Rentenpakets

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 21 namhafte Ã–konomen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen dringen darauf, dass die Bundesregierung das geplante Rentenpaket vollstÃ¤ndig

    Mehr
    Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel
    Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li Qiang

    Mehr
    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft
    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft

    In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben der

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    "Null Dankbarkeit": Trump geht ukrainische FÃ¼hrung erneut scharf an
    Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurÃ¼ck
    Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurÃ¼ck
    Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht
    Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht
    2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich
    2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich
    42-JÃ¤hriger in Kleve wegen Totschlags an eigener Mutter festgenommen
    42-JÃ¤hriger in Kleve wegen Totschlags an eigener Mutter festgenommen
    Erster israelischer Luftangriff auf Beirut seit Monaten
    Erster israelischer Luftangriff auf Beirut seit Monaten

    Top Meldungen

    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum

    Mehr
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts