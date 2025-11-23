Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht

Leerer Klassenraum in Ã¼berfallener Schule

Nach der Verschleppung von mehr als 300 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern aus einem katholischen Internat in Nigeria ist rund 50 Kindern die Flucht gelungen.

Nach der Verschleppung von mehr als 300 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern aus einem katholischen Internat in Nigeria ist rund 50 Kindern die Flucht gelungen. "Wir haben gute Nachrichten erhalten: 50 SchÃ¼ler konnten fliehen und sind wieder mit ihren Eltern vereint", erklÃ¤rte am Sonntag die Christliche Vereinigung Nigerias, welche die Schule betreibt. Papst Leo XIV. rief in Rom zum Gebet fÃ¼r die entfÃ¼hrten Kinder auf und forderte ihre sofortige Freilassung.



Nach Kirchenangaben waren bewaffnete Angreifer in der Nacht zum Freitag in das Internat der St. Mary's-Schule in Papiri im Zentrum Nigerias eingedrungen und hatten 303 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler im Alter zwischen acht und 18 Jahren sowie zwÃ¶lf Lehrer verschleppt. Ein Sicherheitsmann wurde erschossen.



Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in lÃ¤ndlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entfÃ¼hren und LÃ¶segeld zu erpressen. Tausende Menschen wurden getÃ¶tet. Die Gangs haben ihre Lager in einem riesigen Waldgebiet, das sich Ã¼ber mehrere Bundesstaaten erstreckt.Â



Vor mehr als zehn Jahren hatte die Verschleppung von 276 MÃ¤dchen aus ihrer Schule im nigerianischen Chibok international Aufsehen erregt. Von einigen der damals verschleppten MÃ¤dchen fehlt bis heute jede Spur.



Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und BevÃ¶lkerungsgruppen erschÃ¼ttert, denen Christen wie Muslime gleichermaÃŸen zum Opfer fallen. Das bevÃ¶lkerungsreichste Land Afrikas ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen SÃ¼den geteilt. Die nigerianischen BehÃ¶rden weisen VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck, die Christen im Land wÃ¼rden verfolgt.



Anfang des Monats hatte die US-Regierung Nigeria wegen der angeblich gezielten TÃ¶tung von Christen mit einem US-MilitÃ¤reinsatz gedroht. US-PrÃ¤sident Donald Trump behauptete, Christen seien in Nigeria einer "existenziellen Bedrohung" ausgesetzt.