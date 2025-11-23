Brennpunkte

Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht

  • AFP - 23. November 2025, 15:56 Uhr
Bild vergrößern: Nach EntfÃ¼hrung von 300 Schulkindern in Nigeria: 50 SchÃ¼lern gelingt die Flucht
Leerer Klassenraum in Ã¼berfallener Schule
Bild: AFP

Nach der Verschleppung von mehr als 300 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern aus einem katholischen Internat in Nigeria ist rund 50 Kindern die Flucht gelungen.

Nach der Verschleppung von mehr als 300 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern aus einem katholischen Internat in Nigeria ist rund 50 Kindern die Flucht gelungen. "Wir haben gute Nachrichten erhalten: 50 SchÃ¼ler konnten fliehen und sind wieder mit ihren Eltern vereint", erklÃ¤rte am Sonntag die Christliche Vereinigung Nigerias, welche die Schule betreibt. Papst Leo XIV. rief in Rom zum Gebet fÃ¼r die entfÃ¼hrten Kinder auf und forderte ihre sofortige Freilassung.

Nach Kirchenangaben waren bewaffnete Angreifer in der Nacht zum Freitag in das Internat der St. Mary's-Schule in Papiri im Zentrum Nigerias eingedrungen und hatten 303 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler im Alter zwischen acht und 18 Jahren sowie zwÃ¶lf Lehrer verschleppt. Ein Sicherheitsmann wurde erschossen.

Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in lÃ¤ndlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entfÃ¼hren und LÃ¶segeld zu erpressen. Tausende Menschen wurden getÃ¶tet. Die Gangs haben ihre Lager in einem riesigen Waldgebiet, das sich Ã¼ber mehrere Bundesstaaten erstreckt.Â 

Vor mehr als zehn Jahren hatte die Verschleppung von 276 MÃ¤dchen aus ihrer Schule im nigerianischen Chibok international Aufsehen erregt. Von einigen der damals verschleppten MÃ¤dchen fehlt bis heute jede Spur.

Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und BevÃ¶lkerungsgruppen erschÃ¼ttert, denen Christen wie Muslime gleichermaÃŸen zum Opfer fallen. Das bevÃ¶lkerungsreichste Land Afrikas ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen SÃ¼den geteilt. Die nigerianischen BehÃ¶rden weisen VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck, die Christen im Land wÃ¼rden verfolgt.

Anfang des Monats hatte die US-Regierung Nigeria wegen der angeblich gezielten TÃ¶tung von Christen mit einem US-MilitÃ¤reinsatz gedroht. US-PrÃ¤sident Donald Trump behauptete, Christen seien in Nigeria einer "existenziellen Bedrohung" ausgesetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Null Dankbarkeit": Trump geht ukrainische FÃ¼hrung erneut scharf an

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Ukraine erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen. "Die ukrainische 'FÃ¼hrung' hat null Dankbarkeit fÃ¼r unsere BemÃ¼hungen gezeigt", schrieb

    Mehr
    42-JÃ¤hriger in Kleve wegen Totschlags an eigener Mutter festgenommen
    42-JÃ¤hriger in Kleve wegen Totschlags an eigener Mutter festgenommen

    Ein 42-JÃ¤hriger soll in Kleve in Nordrhein-Westfalen seine Mutter getÃ¶tet haben. Ein Zeuge meldete am Samstagabend einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus, wie die

    Mehr
    Erster israelischer Luftangriff auf Beirut seit Monaten
    Erster israelischer Luftangriff auf Beirut seit Monaten

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Die israelische Armee hat erstmals seit Monaten einen Luftangriff auf den SÃ¼den Beiruts durchgefÃ¼hrt. Dieser habe sich gegen ein

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurÃ¼ck
    Medienberichte: Berliner SPD-Spitze tritt zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich
    2. Bundesliga: Kaiserslautern schlÃ¤gt Kiel in Ãœberzahl deutlich
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts