Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 21 namhafte Ã–konomen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen dringen darauf, dass die Bundesregierung das geplante Rentenpaket vollstÃ¤ndig stoppt.
"Rentenpaket zurÃ¼ckziehen", ist der gemeinsame Appell der Wissenschaftler Ã¼berschrieben, Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet. "FÃ¼r StabilitÃ¤t, VerlÃ¤sslichkeit und Vertrauen braucht es eine Rentenpolitik mit langem Atem, die berechenbar und fiskalisch nachhaltig ist", heiÃŸt es in dem Aufruf, der am Montag verÃ¶ffentlicht werden soll. "Das geplante Rentenpaket der Bundesregierung bestehend aus Rentenniveauhaltelinie, MÃ¼tterrente, Aktivrente und FrÃ¼hstartrente, verfehlt dieses Ziel."
In einem gemeinsamen Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" schreiben drei der Unterzeichner - Michael Eilfort, Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, Ifo-PrÃ¤sident Clemens Fuest sowie JÃ¶rg Rocholl, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium -, die ReformplÃ¤ne der schwarz-roten Bundesregierung verstieÃŸen gegen zentrale Prinzipien erfolgreicher Rentenpolitik. Vor allem die Rentenniveauhaltelinie und die geplante Ausweitung der MÃ¼tterrente belasteten die Ã¶ffentlichen Finanzen erheblich, kritisieren Fuest, Eilfort und Rocholl.
Mit Blick auf die politischen Folgen warnen die Ã–konomen vor Ã¼berhasteten Entscheidungen. "Es wÃ¤re fÃ¼r das Vertrauen in die Politik fatal, wenn jetzt Entscheidungen durchgedrÃ¼ckt wÃ¼rden, die bereits in wenigen Jahren zwangslÃ¤ufig drastische negative finanzielle Folgen hÃ¤tten", heiÃŸt es in dem Gastbeitrag.
Die Autoren plÃ¤dieren stattdessen fÃ¼r eine langfristige Orientierung. "Solange es an einem Ã¼berzeugenden Reformkonzept sowie einem tragfÃ¤higen Ausgleich fehlt, ist es besser, den gesetzlichen Status quo [â€¦] wirken zu lassen", schreiben sie. Die Rentenkommission sei ein geeigneter Rahmen, um "eine fiskalisch nachhaltige Reform in die Wege zu leiten".
FÃ¼hrende Ã–konomen fordern RÃ¼cknahme des Rentenpakets
- dts - 23. November 2025, 15:49 Uhr
