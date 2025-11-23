Ein 42-JÃ¤hriger soll in Kleve in Nordrhein-Westfalen seine Mutter getÃ¶tet haben. Ein Zeuge meldete am Samstagabend einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei in Krefeld am Sonntag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kleve mitteilte. Nach dem Streit habe ein Mensch regungslos auf einem Balkon gelegen.
Rettungsdienst und Polizei rÃ¼ckten an und fanden eine tote 74-JÃ¤hrige. In der Wohnung seien zwei AngehÃ¶rige von ihr gewesen. Einer von ihnen, der 42-JÃ¤hrige, sagte den Angaben nach, dass er an dem Streit beteiligt war. Er wurde festgenommen. Am Sonntag ordnete ein Ermittlungsrichter an, dass er in Untersuchungshaft kommt. Er wird des Totschlags verdÃ¤chtigt. Die Ermittlungen gingen weiter.
Brennpunkte
42-JÃ¤hriger in Kleve wegen Totschlags an eigener Mutter festgenommen
- AFP - 23. November 2025, 15:15 Uhr
Ein 42-JÃ¤hriger soll in Kleve in Nordrhein-Westfalen seine Mutter getÃ¶tet haben. Ein Zeuge meldete einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei rÃ¼ckte an und fand die tote Frau.
