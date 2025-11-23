Ariana Grande bei Filmpremiere bedrÃ¤ngt: Singapur schiebt Australier ab

Singapur hat einen Australier abgeschoben, der die US-Schauspielerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrÃ¤ngt hatte. Der Mann dÃ¼rfe zudem nicht wieder nach Singapur einreisen, berichtete der Sender CNA am Sonntag unter Berufung auf die EinwanderungsbehÃ¶rde des Stadtstaates in SÃ¼dostasien.
Der Mann war Mitte des Monats bei der Asien-Premiere von "Wicked: Teil 2" Ã¼ber eine Absperrung gesprungen und auf die auch als SÃ¤ngerin weltweit bekannte Grande zugelaufen. Der 26-JÃ¤hrige legte seinen Arm um die sichtlich schockierte Schauspielerin, sprang auf und ab und winkte der Menge zu. Grandes britische Schauspielkollegin Cynthia Erivo eilte ihr schnell zu Hilfe, der Mann wurde schlieÃŸlich von Sicherheitsleuten gepackt und Ã¼ber die Absperrung zurÃ¼ckbefÃ¶rdert.
Der Australier wurde festgenommen und wegen "StÃ¶rung der Ã¶ffentlichen Ordnung" zu neun Tagen Haft verurteilt. Berichten zufolge hatte der Mann schon Ã¶fter Sportveranstaltungen und Konzerte gestÃ¶rt.
Lifestyle
Ariana Grande bei Filmpremiere bedrängt: Singapur schiebt Australier ab
23. November 2025
Singapurs BehÃ¶rden haben einen Australier abgeschoben, der die US-Schauspielerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrÃ¤ngt hatte. Der Mann darf auch nicht wieder nach Singapur einreisen.
