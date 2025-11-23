SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf

Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.



"In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten", sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Mit klarem Fokus auf StÃ¤rkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von ArbeitsplÃ¤tzen."



Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, "dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition lÃ¤uft". Das sollten alle in der Unionsfraktion "im Blick haben und sich zu Herzen nehmen", sagte Wiese. Der Bundestag berÃ¤t ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition Ã¼berlagert.

