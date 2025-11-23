Lifestyle

SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf

  • dts - 23. November 2025, 09:37 Uhr
Bild vergrößern: SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf
Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.

"In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten", sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Mit klarem Fokus auf StÃ¤rkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von ArbeitsplÃ¤tzen."

Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, "dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition lÃ¤uft". Das sollten alle in der Unionsfraktion "im Blick haben und sich zu Herzen nehmen", sagte Wiese. Der Bundestag berÃ¤t ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition Ã¼berlagert.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frost und Eisregen: Wetterdienst warnt vor glatten StraÃŸen
    Frost und Eisregen: Wetterdienst warnt vor glatten StraÃŸen

    Das Winterwetter ist in Deutschland angekommen: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnte am Sonntag vor Glatteis vor allem im SÃ¼den des Landes. Ab Sonntagnachmittag sollte

    Mehr
    G20-Gipfel berÃ¤t zum Abschluss Ã¼ber Rohstoffe und KI
    G20-Gipfel berÃ¤t zum Abschluss Ã¼ber Rohstoffe und KI

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Der G20-Gipfel in Johannesburg ist am Sonntagmorgen mit Beratungen Ã¼ber die Themen wichtige Rohstoffe und KÃ¼nstliche Intelligenz

    Mehr
    Merz ruft wegen Ukraine
    Merz ruft wegen Ukraine "Nationalen Sicherheitsrat" zusammen

    Berlin/Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat"

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris

    Top Meldungen

    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts