Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.
"In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten", sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Mit klarem Fokus auf StÃ¤rkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von ArbeitsplÃ¤tzen."
Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, "dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition lÃ¤uft". Das sollten alle in der Unionsfraktion "im Blick haben und sich zu Herzen nehmen", sagte Wiese. Der Bundestag berÃ¤t ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition Ã¼berlagert.
SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf
- dts - 23. November 2025, 09:37 Uhr
